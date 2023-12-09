Любовь до мурашек: как живут Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Певец Владимир Пресняков и участница пятой "Фабрики звезд" Наталья Подольская познакомились в 2005 году. Вот уже 18 лет эта пара восхищает всех своей любовью и гармоничностью.



Увидев Наталью впервые на съемках шоу “Большие гонки”, Владимир Пресняков потерял дар речи — прекрасная девушка была очень яркой и привлекала к себе всеобщее внимание. А Наталья Подольская признавалась, что быстро стала испытывать сильные чувства к Владимиру. Почти сразу после знакомства влюбленные начали жить вместе, но только через 5 лет они поженились и обвенчались.

Влюбленные долго мечтали об общем ребенке, и в 2015 году у Натальи и Владимира родился сын Артемий. А в 2020 у счастливых родителей появился второй общий наследник — Иван. Наталья очень ответственная мама, она изучает много информации о воспитании детей и ведет свое шоу на Youtube, где обсуждает с известными гостями их опыт родительства.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская умело совмещают карьеру и семью. Многие отмечают, что певец рядом с супругой стал более спокойным, тихим и мудрым, а она расцвела и повзрослела рядом с ним. Сейчас звездная пара находится в активном творческом развитии, вдохновляется детьми и своей счастливой жизнью без скандалов и интриг.

Несмотря на то, что разница в возрасте у Натальи и Владимира 14 лет, супруги являются действительно родственными душами. Их встреча стала судьбоносной. Теперь Наталья Подольская и Владимир Пресняков на личном примере показывают россиянам, что такое семейное счастье, взаимопонимание и любовь до мурашек.