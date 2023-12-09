Пожар в квартире дочери Натальи Штурм: все подробности

Семью российской знаменитости настигла очередная напасть. Наталья Штурм прокомментировала случившееся.

Популярная певица 90-х Наталья Штурм сообщила, что в квартире ее дочери Елены сегодня утром случился пожар. Возгорание началось, когда вся семья еще спала. По предварительным данным, источником пожара стала неисправная проводка на кухне.

Дочь артистки Елена почувствовала запах дыма и проснулась. Она успела вывести своих детей из квартиры, но сама сильно надышалась дымом, так как ей пришлось несколько раз возвращаться за теплыми вещами.

Пожарные, полиция и скорая помощь оперативно приехали к новостройке, где живет дочь Натальи Штурм, и смогли быстро устранить возгорание и оказать всю необходимую помощь. "Все службы работают быстро и слаженно", — прокомментировала происшествие артистка.

Певица сообщила, что дочь госпитализировали, так как она чувствует сильную слабость. Дети сейчас в безопасности, но они до сих пор в шоке и все еще не могут прийти в себя. Кухня в квартире Елены полностью сгорела, но главное – все остались живы.

Наталья Штурм разместила видео в соцсети об утреннем происшествии, поблагодарила всех своих подписчиков за сочувствие и переживание и сказала, что у нее есть вопросы к застройщику дома.