Вдова Градского не может поставить ему памятник: и вот почему

Белокурая женщина с ангельской внешностью быстро очаровала маэстро на заре их романа. Разве мог Александр Градский тогда предположить, к чему приведет эта любовная связь?

Выдающийся певец, поэт и композитор Александр Градский навеки покинул нас в 2021 году, но до сегодняшнего дня не утихают споры между его вдовой и старшими детьми. По этой причине знаменитому артисту все еще не поставили памятник.

Взрослые дети Александра от третьего брака, Мария и Даниил, считают, что их несправедливо обделили, так как четвертой супруге артиста Марине Коташенко досталась большая часть наследства.

Перед уходом Александр Градский официально зарегистрировал свой союз с белокурой сожительницей, с которой они воспитывали двоих младших детей. Поэтому Марина Коташенко тоже законно претендовала на наследство.

Старший сын Градского сообщил, что вдова маэстро якобы не позволяет им установить сооружение в память об отце. Марина же с этим не согласна. По ее словам, Мария и Даниил проигнорировали ее предложения по поводу памятника, хотя она звонила им и направляла официальное письмо. Коташенко думает, что родственникам нравится спекулировать на этой теме, а без них не может решить вопрос.



Стоит сказать, что всем наследникам уже выплатили положенные им суммы. Однако судебные процессы между вдовой и детьми Александра Градского длятся уже два года — пока стороны не пришли к согласию и миру.