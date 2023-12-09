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Суббота 9 декабря

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Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом

Вдова скоропостижно ушедшего Пьера Нарцисса сыграла свадьбу с его другом
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Моложавая брюнетка недолго несла вдовий крест, теперь она любимая жена известного композитора. Кому Пьер Нарцисс передал эстафету – узнали журналисты.

Интригующая история любви исполнителя хита "Шоколадный заяц" Пьера Нарцисса и знойной брюнетки Валерии Калачевой началась в 2004 году в ночном клубе. За первой встречей последовал стремительный роман и брак, точку в котором поставила точку сама судьба. В июне 2022 года выпускник "Фабрики звезд", гордость родного Камеруна и любящий муж Пьер Нарцисс скоропостижно ушел в возрасте 45 лет.

Неожиданная потеря супруга принесла Валерии Калачевой широкую известность. Вдову начали приглашать на различные телепроекты, включая шоу "Битва экстрасенсов", где женщина выдавала семейные тайны на грани фола. Со временем шумиха поутихла, как и всплеск интереса к судьбе кумира нулевых Пьера Нарцисса, а красавица-вдова нашла новую любовь.

Всего полтора года потребовалось Валерии Калачевой, чтобы оставить в прошлом ушедшего супруга и вступить в брак с его другом. Однако в мужья брюнетка выбрала не такого же энергичного африканца, каким был Пьер Нарцисс, а продюсера и композитора Евгения Шахрая, который старше ее на 23 года.

Сергей Дворцов, бывший директор Пьера Нарцисса, прокомментировал эту ситуацию в беседе с журналистами. По его словам, церемония бракосочетания стала для него неожиданностью. Валерия и Евгений сыграли свадьбу в камерном формате, не пригласив на нее даже близких. Остается лишь надеяться, что Пьер Нарцисс своим уходом спровоцировал крепкий союз дорогих сердцу людей, который преисполнен искренней любви и семейного счастья.

9 декабря 2023, 12:37
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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