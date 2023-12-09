"Шанса вернуться к мужу нет": Катя Лель объяснила развод вмешательством НЛО

Который день имя Кати Лель не сходит из новостных лент. Обсуждают не только неожиданный мировой взлет ее хита "Мой мармеладный" двадцатилетней давности, но и развод. Он случился еще несколько месяцев назад, а известно о нем стало только сейчас. Первое в статусе разведенной женщины интервью 49-летняя певца дала "Дни.ру" на премьере гастрономического мюзикла "Москва слезам не верит" в новом театре "Одеон".

Катя, говорят, что в Вашем разводе могут быть замешаны инопланетные силы и внеземные цивилизации!

Они дали мне развитие и осознанность, чтобы я, наконец, заглянула в себя и поняла, кто есть кто. Я честно дала шанс моему бывшему мужу успевать за мной – чтобы он читал ту же литературу, смотрел те же фильмы, общался с теми же людьми. Я отправляла его на всевозможные тренинги, но у него не получилось – он не успел. И я просто поняла, что нахожусь на других частотах энергии. Поняла, что больше не хочу его за собой тянуть. Если человек энергетически с тобой не совпадает, то зачем тогда все это. Да, мне было трудно, но я решилась и поняла, что пора сделать этот шаг – развестись.

А как муж принял это драматичное решение?

Он до конца не поверил – думал, что я прикалываюсь. Сейчас пытается меня вернуть, в том числе, и через дочь. Мол, давай поговорим, все обсудим. Но я понимаю, чем это окончится. Он будет говорить: "Пожалуйста, милая, любимая, я без тебя не могу, на коленях прошу вернуться". Это все бесполезно. Шанса вернуться больше нет. Я слишком много знаю и понимаю. И не сделала этот шаг раньше только ради ребенка.

Словом, Вы опять завидная невеста. Становятся уже в очередь потенциальные женихи?



Сейчас у мужчин со статусом, которые свободные и осознанные, которые находятся не в низких вибрациях частот, и которые видят, что Катя много работает над собой, появился шанс (улыбается). А я, действительно, много работаю – медитирую, занимаюсь дыхательными практиками и за все благодарю эту Вселенную.

Но а вообще опять замуж хочется? Нет разочарования в мужчинах за 18 лет, которые Вы состояли в браке?

Нет, я благодарна бывшему уже теперь мужу за то, что у нас было, за появление дитя любви (дочь Эмилия Кузнецова родилась 8 апреля 2009 года – Прим. ред.). И теперь с новыми силами и эмоциями готова идти в новый этап своей жизни. Правда, пока мне вообще никто вокруг не нравится.

И даже если человек богат?

Я состоялась во всех отношениях – как мать, как жена, как певица. Много чего видела в этой жизни и сама умею зарабатывать. Поэтому деньгами меня точно не прельстить. Для меня главное, чтобы я уважала мужчину, который будет рядом со мной.

А мамой еще раз готовы стать?

Я не говорю, что это невозможно. Все может быть, если найду того единственного, чудесного, неповторимого космического для меня человека, с которым бы были вместе на осознанных энергиях.