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Суббота 9 декабря

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Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом

Флюс или новая пластика: 56-летний Киркоров изумил опухшим донельзя лицом
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В Москве состоялась долгожданная премьера гастрономического мюзикла "Москва слезам не верит". Среди множества знаменитых гостей нового театра "Одеон" был и король российской эстрады

Увлекательная история, зажигательные хиты, роскошная кухня – словом, как пел Филипп Киркоров, шика-блеска дам. Разумеется, он, как любитель всего нового, яркого и смелого, и сам не мог пропустить эту постановку. Тем более, там звучат его суперхиты "Дива" и "Снег".

Мюзикл долго не начинали – ждали припозднившегося Киркорова. И он появился как солнце в зимний день – неожиданно и всем на радость. В меховой кожанке и шляпе, в красных перчатках – выглядел певец, как и всегда, дорого стильно. Лицо его было укутано черным шарфом. Который, впрочем, плохо скрывал тот факт, что лицо артиста опухло и отекло донельзя. Он даже от общения с ошарашенными журналистами отказался, хотя всегда делает это с удовольствием и долго.

"Что с ним? Флюс? – шептались изумленные люди. – Он похож на щекастую белку". По другой версии, Киркоров сделал очередную пластику и временно носит бандаж на лице. Но более вероятным кажется предположение. что нашему Примадону вкололи липолитики, от которых щеки раздувает на несколько дней, но потом отек уходит, а вместе с ним уходят и лишний жир. Лицо становится более худое, скулы – более выраженными.

Киркоров, видимо, ждал окончания съемок в новогодних "огоньках", чтобы снова начать улучшать и "тюнинговать" себя. Несколько дней назад на "Мосфильме" он снял три номера для праздничного эфира Первого канала. И теперь появилась пауза.

А уже 10 декабря артист выйдет на сцену "Минск-арены" в столице братской Беларуси, где состоится "Песня года". И ему надо быть предстать во всей красе, как он умеет. Вот и готовится блистать.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Ранее Филипп привел в порядок противоположную часть королевского тела – ягодицы. "Тимур Хайдаров подкорректировал то, что было красивым в молодости, – пояснил довольный результатом Киркоров. – Но благодаря бутербродам и газированным напиткам это потом превратилось немного не в то, что надо. Умелые руки мастера огранили мой бриллиант".

9 декабря 2023, 00:47
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

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