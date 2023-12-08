Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями

Артист пожаловался на неприятные ощущения в ноге. Врачи приняли решение о госпитализации.

55-летний артист почувствовал боль в ноге. Во время осмотра медики диагностировали у певца тромбоз глубоких вен. Об этом стало известно изданию Mash.

Теперь Леониду Агутину предстоит непростое лечение. Для начала врачи постараются справиться с тромбом с помощью лекарств. Скорее всего, если это не поможет, артисту проведут операцию.

Пока не известно, как быстро специалисты смогут решить проблему, поэтому ближайшие концерты Леонида Агутина оказались под угрозой. В начале января певец планировал выступить сначала в Сочи, а затем в Дубае.

Стоит отметить, что артист свое состояние пока никак не комментировал. Последние публикации в социальных сетях датированы 2 декабря. Леонид Агутин показал заснеженный участок своего дома, подписав лаконичной фразой: "Стеснительная тишина..."

Напомним, певец уже больше 20 лет живет в союзе с Анжеликой Варум. Пару постоянно "разводят", однако супруги продолжают совместный путь, несмотря ни на что. В одном из интервью артисты рассказали, что предпочитают жить в разных комнатах одного дома, чтобы не нарушать личное пространство друг друга.

Более того, в биографии пары также был эпизод с неверностью со стороны Леонида Агутина. Однако Анжелика Варум нашла в себе силы простить мужа.