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Пятница 8 декабря

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Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями

Леонида Агутина увезли в одну из московских больниц с сильными болями
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Артист пожаловался на неприятные ощущения в ноге. Врачи приняли решение о госпитализации.

55-летний артист почувствовал боль в ноге. Во время осмотра медики диагностировали у певца тромбоз глубоких вен. Об этом стало известно изданию Mash.

Теперь Леониду Агутину предстоит непростое лечение. Для начала врачи постараются справиться с тромбом с помощью лекарств. Скорее всего, если это не поможет, артисту проведут операцию.

Пока не известно, как быстро специалисты смогут решить проблему, поэтому ближайшие концерты Леонида Агутина оказались под угрозой. В начале января певец планировал выступить сначала в Сочи, а затем в Дубае.

Стоит отметить, что артист свое состояние пока никак не комментировал. Последние публикации в социальных сетях датированы 2 декабря. Леонид Агутин показал заснеженный участок своего дома, подписав лаконичной фразой: "Стеснительная тишина..."

Напомним, певец уже больше 20 лет живет в союзе с Анжеликой Варум. Пару постоянно "разводят", однако супруги продолжают совместный путь, несмотря ни на что. В одном из интервью артисты рассказали, что предпочитают жить в разных комнатах одного дома, чтобы не нарушать личное пространство друг друга.

Более того, в биографии пары также был эпизод с неверностью со стороны Леонида Агутина. Однако Анжелика Варум нашла в себе силы простить мужа.

8 декабря 2023, 18:46
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал Mash✓ Надежный источник

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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