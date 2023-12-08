Якубовичу пришлось сбрить усы из-за нелепой случайности

Леонид Якубович лишился растительности на лице из-за собственной неосторожности.

Капитал-шоу "Поле чудес" уже не один десяток лет собирает у телевизоров миллионы семей нашей страны. Эту передачу невозможно представить без Леонида Аркадьевича – ее несравненного и бессменного ведущего. За годы существования программы он представал перед зрителями с разных сторон и в разных образах. Однако визитной карточкой Леонида Якубовича всегда оставались его густые усы.

Вероятно, сегодня поклонникам "Поля чудес" сложно даже вообразить, каким бы телеведущий был без этой яркой детали своей внешности. А ведь когда-то у публики был шанс увидеть звезду с гладко выбритым лицом. Как рассказал Леонид Аркадьевич в новом интервью, однажды ему пришлось полностью сбрить свои усы из-за нелепой случайности.

В новом выпуске YouTube-канала sergeymeza телеведущий поделился забавной историей, произошедшей во время гастролей. Звезда "Поля чудес" лишилась растительности на лице из-за собственной неосторожности. Леонид Аркадьевич пытался укоротить усы, но не рассчитал и убрал слишком много волос. В результате он был вынужден от них полностью избавиться.

"Мне показалось, что один ус короче другого. Я его сбрил. Потом левый стал короче правого... В результате, минут через десять, я глянул на себя в зеркало и обнаружил Гитлера", – рассказал ведущий.

Как поделился Леонид Якубович, без растительности на лице он чувствовал себя некомфортно и стал практически неузнаваемым. Чтобы как-то исправить ситуацию, он дорисовал волосы в нужном месте позаимствованным у знакомых карандашом. С тех пор, по словам ведущего, подобные эксперименты над своими усами он не проводит.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Леонид Якубович занял место свахи Ларисы Гузеевой на Первом канале.