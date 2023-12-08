Аллилуйя: резко преобразившаяся Волочкова привела людей в восторг

Анастасия Волочкова опубликовала в блоге снимок, на котором предстала заметно посвежевшей и похорошевшей.

В последнее время в комментариях под постами знаменитости все реже можно встретить приятные слова поддержки от поклонников. Если раньше знаменитость неизменно получала море комплиментов, то теперь ее чаще ругают и критикуют за якобы неухоженный внешний вид. Казалось, что на негатив в свою сторону блондинка не обращает никакого внимания. Но накануне Анастасия Волочкова доказала, что все же прислушивается к мнению со стороны.

Последние записи, опубликованные в социальных сетях артистки, вызывали у пользователей неоднозначные эмоции. Некоторые говорили, что танцовщице пора заняться собой и сменить стиль. Однако ее недавний выход в свет публику приятно удивил. Знаменитость стала гостьей музыкального шоу "Звезды хайпа" и предстала на красной дорожке лучшей версией себя.

Для мероприятия Анастасия Волочкова выбрала элегантный и необычный для себя образ. Балерина облачилась в платье с декором в виде огромной розы, а также сделала модную укладку и сдержанный макияж. Качественная работа стилистов превратила танцовщицу в настоящую красавицу и звезду вечера.

Кроме того, резко преобразившаяся артистка привела в восторг людей, подписанных на ее блог. Знаменитость поделилась кадром, на котором позирует в том же образе у себя дома. В ответ подписчики буквально завалили звезду приятными комментариями и похвалой. "Ну наконец-то, аллилуйя", – воскликнула одна из пользовательниц.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова поставила завистников на место.