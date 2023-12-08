Становится похож на сына-фрика Яковлевой: Тишман напугал наколками на лице

44-летний Марк Тишман пришел на праздник "Яндекс Музыка" в необычном виде. И это стало поводом для пересудов.

Строгий классический костюм, белоснежную сорочку и галстук музыкант сочетал в черными солнцезащитными очками в полутемном зале. Но главное удивление ждало окружающих, когда певец эти очки снял...



Под правым глаза музыканта теперь красуется наколка "Свети". Левый висок украшает цифра 22. Что это – любимая длина в сантиметрах? Любимый возраст? Тайна сия велика есть...

Этими наколками красавчик Тишман напугал окружающих. Ведь так популярный эстрадный артист стал немного похож на Дениса Шальных – сына-фрика Елены Яковлевой. Тот хотя и гораздо моложе, но обильно покрыт татуировками – 70 процентов тела забил пугающими картинками вроде гробов, цитатами из сериалов и фильмов, а так же портретами исторических личностей и убийц. Первую татуировку Шальных сделал в 17 лет, после того, как умер его любимый хаски. Парень отнес фотографию собаки в салон, и ему набили изображение пса на руке. А дальше пошло-поехало...

Но а зачем все эти украшательства Марку Тишману? Ведь ему есть, чем брать, и помимо татушек – в наличии эффектная внешность, хороший голос, красивые песни.

"Это временные наколки, – признался певец. – Они выглядят реалистично, то смываются через несколько недель. Настоящих татуировок у меня на теле нет".