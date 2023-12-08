Афишировать не хочет: близкий человек рассекретил тайный талант Пугачевой

Коллега, с которым Алла Пугачева работала бок о бок много лет, раскрыл ее неожиданные способнобности.

Как бы многие ни ругали Примадонну за недавние поступки, оспорить ее вклад в развитие отечественной эстрады невозможно. Долгие годы артистка неустанно выступала на сцене и радовала публику пением, полностью отдаваясь своему делу. Но, как оказалось, природа одарила Аллу Пугачеву не только выдающимся голосом.

Помимо музыкальных способностей, у звезды есть и другой навык, которым она очень хорошо владеет. Накануне тайный талант певицы рассекретил человек из ее близкого окружения – гитарист Александр Левшин. Примадонна работала бок о боком с музыкантом 30 лет, и за это время он узнал о ней то, что было скрыто от широкой публики.

Композитор рассказал, что Алла Пугачева проявляла творческие способности не только на сцене, но и у холста. По словам Левшина, артистка умеет рисовать, но по какой-то причине не хочет афишировать свой талант к живописи. А ведь в изобразительном искусстве у певицы были значимые успехи.

Как отметил гитарист, Примадонна собственными руками нарисовала обложку к своему альбому "Гулливер" и создала немало достойных творений. Музыкант считает, что звезда легко могла бы организовать выставку из своих работ. Однако поклонникам увидеть ее картины пока не посчастливилось.

"Алла хорошо рисует... Много хороших рисунков у нее было и картин. Не знаю, почему-то она не сделала ни одной своей выставки", – рассказал Александр Левшин.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что известная актриса раскрыла секрет брака Аллы Пугачевой.