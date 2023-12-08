Не Подольская: Пресняков решил отмечать Новый год в компании известной красавицы

Оказалось, что Владимир Пресняков будет встречать самый семейный праздник не с супругой.

Далеко не всем знаменитостям удается найти баланс между карьерой и семьей. К счастью, бывший зять Аллы Пугачевой с этой задачей успешно справляется. Поклонники часто восхищаются тем, как трепетно артист относится к своим детям и супруге Наталье Подольской. Очевидно, ради близких певец готов буквально на все. Но даже такому примерному семьянину, как Владимир Пресняков, иногда приходится чем-то жертвовать.

Через считанные недели вся страна будет встречать Новый год, а пока у россиян есть немного времени, чтобы закончить все дела в 2023-м. Особенно активным декабрь выдастся для знаменитостей. Любимчики публики будут вовсю блистать на телевидении, корпоративах и предпраздничных мероприятиях. А некоторым звездам не удастся отдохнуть даже 31 декабря. В этом году в их числе окажется и супруг Натальи Подольской.

Как стало известно накануне, Владимир Пресняков решил отметить Новый год не в домашней обстановке, а на выступлении в компании известной красавицы. Оказалось, спутницей певца в этот волшебный вечер станет не любимая жена, а коллега по цеху Анна Асти.

В своем личном блоге артистка опубликовала афишу мероприятия, которое состоится в концертном зале Барвиха Luxury Village. Так, стало известно, что 31 декабря Анна Асти и Владимир Пресняков споют на новогоднем концерте. Вероятнее всего, сразу после выступления коллеги отправятся к своим семьям, чтобы присоединиться к ним за праздничным столом. Однако последние часы уходящего года им все же придется провести на сцене.

Судя по всему, Наталью Подольскую такое решение мужа не огорчает. Ведь ее супруг пошел на этот шаг не из худших побуждений, а во благо своей семьи. К тому же, жена Владимира Преснякова является мудрой и самодостаточной женщиной. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Подольская улизнула из дома на поиски любви.