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Пятница 8 декабря

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Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова

Обнародована стоимость баснословно дорогой елки Киркорова
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Филипп Киркоров решил не изменять своим традициям и отметить Новый год с размахом. Стало известно, во сколько ему обошлась праздничная елка.

Исполнитель хита "Атлантида" давно носит звание поп-короля российской эстрады. Этот неофициальный титул достался ему неспроста. Певец заслужил его своей творческой деятельностью, эффектной внешностью и любовью к роскоши. Однако привычка поддерживать лоск всегда и во всем Филиппу Киркорову недешево обходится.

Впрочем, артист и не скрывает, что не жалеет денег на себя любимого. Для своих выходов в свет поп-король неизменно выбирает только лучшие образы, а праздники отмечает так, что о них потом буквально ходят легенды. Очевидно, в этом году певец тоже решил не ограничивать себя.

Недавно Филипп Киркоров продемонстрировал, как готовится к самой волшебной ночи декабря. Исполнитель основательно преобразил дом к Новому году и похвастался в социальных сетях результатом. Главным украшением стала высокая и шикарно украшенная елка. Но кто бы мог подумать, что за нее артисту пришлось заплатить практически миллион рублей.

Стоимость баснословно дорогой елки певца выяснили и обнародовали в Сети. Сообщается, что пятиметровая красавица, которую звезда установила в холле, стоит 237 тысяч рублей. Но еще больше поп-король потратился на новогодний декор. За елочные игрушки, как сообщает источник, артист отдал более 350 тысяч, а гирлянда и фигурки Деда Мороза обошлись ему почти в 130 тысяч. По информации СМИ, в общей сложности Филипп Бедросович заплатил за символ праздника 811 тысяч рублей.

Разумеется, сейчас артист легко может позволить себе такие затраты. Однако, выбери он в свое время другую профессию, все могло бы быть иначе. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Филипп Киркоров мог не стать певцом.

8 декабря 2023, 11:49
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звездач✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Филипп Киркоров с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская и Евгений Плющенко с детьми. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Алена Водонаева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мария Кожевникова с детьми. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

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