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Пятница 8 декабря

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Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина

Было ли выселение? Где и с кем сейчас живет Лидия Федосеева-Шукшина
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Имя вдовы великого режиссера в последние годы все чаще появляется на слуху из-за решения квартирного вопроса. Бывший муж Лидии Федосеевой-Шукшиной рассказал, где сейчас находится его последняя любовь.

Любимая миллионами поклонников актриса выселена за МКАД. Об этом сообщали источники, указывая якобы на вину родной младшей дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной. Соответствуют ли опубликованные данные действительности? На этот вопрос "Пятому каналу" ответил бывший муж артистки Бари Алибасов.

Оказывается, никакого воздействия на 85-летнюю женщину со стороны детей и внуков не было . Лидия Федосеева-Шукшина спокойно живет в своей квартире, которая действительно находится за МКАДом. Выбор места основан на желании артистки, никто ее не вынуждал.

"Все спокойно, привычно, обыденно. Как выстроилась жизнь, так она и идет", — рассказал Алибасов.

Мужчина постоянно общается с бывшей женой по телефону. Она делится радостями и событиями. Живет Лидия Федосеева-Шукшина без внуков и детей. Справляться с бытовыми задачами немолодой женщине самостоятельно сложно. По этой причине к ней приходит помощница, которая готовит обеды, ходит в магазин и содержит квартиру в чистоте. Жить с родной дочерью вдова Шукшина не смогла из-за возникающих разногласий.

Напомним, что звездная семья пыталась разделить дорогую недвижимость в Москве. В неприятную историю оказались втянуты дети и внуки Лидии Федосеевой-Шукшиной. После ее официального бракосочетания с Бари Алибасовым, скандал разгорелся с большей силой. Оказалось, что некоторые объекты недвижимости немолодая женщина передала очередному мужу, не осознавая характер сделки. "Разбор полетов" проходил в эфире федеральных телеканалов. Сейчас ситуация стабилизировалась, вопросы с квартирами закрыты. Известная актриса наслаждается заслуженным отдыхом.

8 декабря 2023, 08:03
Лидия Федосеева Шукшина. Фото: © Photoagency Interpress\ Global Look Press/www.globallookpress.com
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