Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла

Сейчас 40-летний артист известен далеко за пределами нашей страны. путь к успеху не был простым, рассказал Владимир Яглыч.

20 лет актер радует зрителей великолепными образами в кино и театре. Трудно не заметить харизматичного мужчину, который великолепно выглядит, несмотря на возраст. Владимир Яглыч рассказал WomanHit, по какой причине он отказался от успешной карьеры в Голливуде.

Для получения интересных предложений, как считает артист, необходимо было постоянно находиться вне границ России. Он же был не готов надолго расставаться с близкими: матерью, родными людьми. При этом нет никакой уверенности в том, что голливудская карьера сложится. оценив все риски, Яглыч принял решение остаться дома.

Семья всегда поддерживала Владимира Владимировича. Несмотря на то, что мужчины выбрал не очень стабильную в финансовом плане актерскую профессию, никто дома его не отговаривал. Сейчас актер по-прежнему благодарен за это родным. Жалел ли он о выбранном пути?

"Случались моменты, когда мне было безумно тяжело. Но никогда я не сожалел, что выбрал этот путь. Здесь очень интересно: есть возможность примерить на себя разные профессии, разные лица, покопаться в определенных историях", – честно ответил на вопрос интервьюера артист.

Сейчас Владимир Яглыч любим публикой и востребован режиссерами. За 20 лет творческого пути его фильмография насчитывает десятки популярных лент. Среди них: "На безымянной высоте", "Охота на асфальте", обе части фантастического кино "Мы из будущего", "пять невест", "Экипаж" и другие. Семейную жизнь актер обсуждать не любит. Известно, что мужчина в паре с Антониной Папериной. Влюбленные воспитывают двух общих детей: дочь и сына.