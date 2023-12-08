В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза

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Пятница 8 декабря

06:48Безумно тяжело: Владимир Яглыч рассказал о неприглядной стороне актерского ремесла 05:48В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза 03:13Слезы на глазах: Яна Поплавская не может смириться с решением сына 02:34Одиночество: чем полезно желание побыть без общества 01:57Ученые придумали метод эффективной борьбы с диабетом 19:34Сергей Жуков сообщил о рождении пятого ребенка 17:38Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком 16:31Нацепил парик и ярко накрасился: жена показала Прилучного в неожиданном виде 15:10Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением 15:02"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына 14:01Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой 12:43Российский Haute Couture – миф или реальность? 12:39Певица Варвара раскрыла свой персональный способ похудения 12:2945-летняя Толкалина блеснула идеальной фигурой в купальнике за границей 11:15"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем 10:19Нарушителей накажут: в школе запретили использовать телефоны 09:55Три основных симптома микроплазмоза: проверьте себя и детей 09:28"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления 09:15Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам 09:06Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино 08:30"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной 08:04"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой 07:06Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова 06:185 самых неуместных подарков на Новый год 05:41Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова 04:56Это все очень приятно: Сергей Соседов раскрыл планы на Новый год 04:11Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место 03:06ТОП-5 эффективных способов сэкономить на такси 02:25Долгожданное открытие: болезнь Альцгеймера научились останавливать 01:55Найден способ борьбы с послеродовой депрессией 17:0664-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту 16:27Проблемы со здоровьем вынудили Долину обратиться к поклонникам 15:32Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 14:10Финансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 14:06"Наколдовал себе в штаны": красавчик Колдун прилюдно оконфузился 13:14Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год 12:45Changan UNI-V: мечтать не вредно 12:44Дома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 12:00"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд". 11:35Алкоголь и интим: экс-участник "Челси" Архипов показал изнанку популярного телешоу 11:16Кожевникова показала честное фото после четвертых родов 10:26"Тратить нервы не буду": Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына 09:35Огромный астероид приближается к Земле: в чем опасность 08:50Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии 07:55Возраст берет свое: Пугачевой стало плохо на прогулке 06:59Для наследства или из-за любви: вдова Грачевского собралась рожать от покойного мужа 06:25Не вздумайте пробовать: кому нельзя есть мандарины 05:30На 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 04:49Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой 04:09Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников
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В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза

В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза
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Шоумен недавно развелся. Он попал в ТОП завидных холостяков страны. Тимур Родригез обладает не только невероятной харизмой, но и весьма привлекательной внешностью.

Певца заподозрили в любви к пластическим операциям. Действительно ли Тимур Родригез не раз ложился под нож хирурга? В чем секрет его привлекательности? Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала изданию "Страсти", что у нее есть ответы на эти вопросы.

Комик, публикуя фотографии в социальной сети, всячески подчеркивает собственную уникальную возможность в 44 года выглядеть на 22. При этом он публично не говорил о посещении хирурга для коррекции внешности. Специалист в сфере пластической медицины уверен, Тимур Родригез – везунчик. Ему досталась уникальная внешность.

"У него вид мальчика-подростка. Вздернутый нос, который в 100% дает возможность обладателю такой формы выглядеть на 5-10 лет младше своего возраста. Верхние веки немного припухшие, изначально чуть нависающие, но они тоже не претерпели изменений", – пояснила Байрамукова.

Никаких следов хирургической коррекции внешности у комика специалист не обнаружила. Весь секрет привлекательности Тимура в его отличной генетике и полноценном уходе за собой. Вероятнее всего, на лице юмориста также отпечатывается здоровый образ жизни: регулярные прогулки на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек и стабильное эмоциональное состояние. Не исключается, что он мог чуть подкорректировать филлерами носогубные морщины, но утверждать трудно.

Всем, кто хочет в свои 44 выглядеть на 22, следует приглядеться к образу жизни Тимура Родригеза: больше двигаться, сохранять позитивный настрой и не забывать выделять время для ухода за собой. Отлично, если на постоянной основе получится посещать массажиста и спортивный зал.

8 декабря 2023, 05:48
Тимур Родригез. Фото: © Pavel Kashaev\ Global Look Press/www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

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"Вся колода": Юлианна Караулова рассказала о звездном списке гостей на день рождения

Фото: instagram.com/yulianna_karaulova
Фото: instagram.com/yulianna_karaulova
Фото: instagram.com/yulianna_karaulova
Фото: instagram.com/yulianna_karaulova
Фото: instagram.com/yulianna_karaulova

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