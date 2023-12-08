В 44 выглядит на 22: раскрыт секрет привлекательности Тимура Родригеза

Шоумен недавно развелся. Он попал в ТОП завидных холостяков страны. Тимур Родригез обладает не только невероятной харизмой, но и весьма привлекательной внешностью.

Певца заподозрили в любви к пластическим операциям. Действительно ли Тимур Родригез не раз ложился под нож хирурга? В чем секрет его привлекательности? Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова рассказала изданию "Страсти", что у нее есть ответы на эти вопросы.

Комик, публикуя фотографии в социальной сети, всячески подчеркивает собственную уникальную возможность в 44 года выглядеть на 22. При этом он публично не говорил о посещении хирурга для коррекции внешности. Специалист в сфере пластической медицины уверен, Тимур Родригез – везунчик. Ему досталась уникальная внешность.

"У него вид мальчика-подростка. Вздернутый нос, который в 100% дает возможность обладателю такой формы выглядеть на 5-10 лет младше своего возраста. Верхние веки немного припухшие, изначально чуть нависающие, но они тоже не претерпели изменений", – пояснила Байрамукова.

Никаких следов хирургической коррекции внешности у комика специалист не обнаружила. Весь секрет привлекательности Тимура в его отличной генетике и полноценном уходе за собой. Вероятнее всего, на лице юмориста также отпечатывается здоровый образ жизни: регулярные прогулки на свежем воздухе, отсутствие вредных привычек и стабильное эмоциональное состояние. Не исключается, что он мог чуть подкорректировать филлерами носогубные морщины, но утверждать трудно.

Всем, кто хочет в свои 44 выглядеть на 22, следует приглядеться к образу жизни Тимура Родригеза: больше двигаться, сохранять позитивный настрой и не забывать выделять время для ухода за собой. Отлично, если на постоянной основе получится посещать массажиста и спортивный зал.