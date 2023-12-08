Слезы на глазах: Яна Поплавская не может смириться с решением сына

Актриса не стала скрывать семейный секрет. Женщина рассказала, что она чувствует после вынужденного расставания с ребенком.

56-летняя исполнительница роли Красной шапочки очень трепетно относится к своим детям. Женщина к своему возрасту уже стала не только дважды мамой, но и бабушкой. Яна Поплавская призналась, что у нее вызывает опасение ситуация, складывающаяся в настоящее время в ее семье, пишет Клео.ру.

Старший сын Яны Клим Поплавский отправился на фронт. 38-летний режиссер снимает документальный фильм о подвигах обычных ребят, защищающих родную страну. Слезы на глазах наворачиваются у матери, когда она начинает говорить о старшем ребенке. Конечно же, как любая мать, актриса волнуется за жизнь и здоровье сына. При этом Поплавская не скрывает гордости за отпрыска.

Старший сын актрисы находится там, куда ему нельзя позвонить. В редких случаях мужчина сам набирает мать и сообщает о своем самочувствии. Яна Поплавская делится секретом. оказывается, переживать сложное время и разлуку с сыном ей помогает второй супруг 40-летний Евгений Яковлев старается радовать жену и отвлекать от тревожных мыслей. Артистка даже сравнила свой союз с журналистом с двуглавым орлом. Муж и жена вместе смотрят в разные стороны, что позволяет им "дышать в унисон". Напомним, что пара вместе около 8 лет. При этом официально отношения оформили только в прошлом году.

Яна Поплавская не скрывает, ее второй супруг на 15 лет моложе. Разница в возрасте не мешает влюбленным чувствовать себя счастливо в романтическом союзе. От предыдущих отношений у актрисы двое детей: Клим и Никита. Мужчины уже полностью самостоятельные, работают в сфере кино и ТВ.