Пополневшая и с обручальным кольцом: Бузова предстала в кадре другим человеком

В жизни известной телеведущей произошло важное событие. Ольга Бузова достигла вершины, на которой ее мало кто ожидал увидеть.

Как известно, свою главную и заветную мечту исполнительница хита "Под звуки поцелуев" еще не исполнила. В конце января артистке исполнится 38 лет, которые она, вероятнее всего, встретит в статусе незамужней женщины. Зато в карьере Ольги Бузовой к тому моменту произойдет важный и большой рывок.

Совсем недавно исполнительница дала три больших сольных концерта и получила свою первую награду на "Песне года". А теперь стало известно о еще одном важном достижении знаменитости. Она получила одну из ключевых ролей в комедии "Иван Васильевич меняет все" и блестяще вжилась в роль персонажа, который давно полюбился зрителям.

Ради съемок в ремейке Ольга Бузова примерила на себя образ Ульяны Андреевны Бунши, которую полвека назад воплотила в оригинальной картине Наталья Крачковская. Благодаря гриму и работе стилистов телеведущая предстала в кадре другим человеком, чей образ полностью соответствует атмосфере фильма.

На снимках, опубликованных в телеграм-канале Super.ru, звезда "Дома-2" появилась пополневшей, в несвойственных для нее нарядах и с обручальным кольцом на безымянном пальце. Надо сказать, необычный стиль и пышные формы певицу ничуть не испортили. В образе своего экранного персонажа Ольга Бузова выглядит очень гармонично и правдоподобно. Нет сомнений, что фильм с участием знаменитости и ее актерская игра приятно удивят зрителей.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что мечтающая о детях Ольга Бузова рассекретила любимого крестного сына.