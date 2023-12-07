Нацепил парик и ярко накрасился: жена показала Прилучного в неожиданном виде

Зепюр Брутян запечатлела, как Павел Прилучный красуется перед зеркалом в женственном образе.

Не секрет, что за звездой сериала "Мажор" давно закрепилась репутация брутального мачо. Именно в таком образе актер чаще всего предстает перед зрителями на экранах, к тому же, подобные черты свойственны ему и в реальной жизни. Но иногда Павел Прилучный все же удивляет публику, проявляя себя с других сторон.

Едва поклонники успели свыкнуться с тем, что артист начал жизнь с чистого лица в новом браке и стал примерным мужем, как он предстал перед ними в еще одном своем скрытом амплуа. Накануне супруга Зепюр Брутян показала знаменитость в неожиданном виде. На кадрах, опубликованных в блоге актрисы, ее звездного мужа с трудом можно узнать.

Зепюр Брутян посетила гримерку супруга и запечатлела процесс его подготовки к выходу на театральную сцену. Ради роли в спектакле "Авантюристы поневоле" Павел Прилучный нацепил на себя парик и ярко накрасился. А на следующих кадрах актер появился перед камерой уже в полном образе, облачившись в обтягивающее платье и туфли на каблуках.

Хотя многие привыкли видеть артиста мужественным и серьезным, в таком облике он, очевидно, чувствует себя не менее уверенно. Как и полагается настоящему профессионалу своего дела, Павел Прилучный готов полностью отдаваться творчеству и перевоплощаться. К тому же, его главная зрительница и поклонница всегда остается довольна выступлениями. Зепюр Брутян заявила, что эта постановка вызывает в ней бурю положительных эмоций.

"Мой любимый спектакль! Каждый раз смеюсь до слез", – написала актриса.

А ранее "Дни.ру" писали о том, что Павел Прилучный предстанет перед зрителями в новом образе.