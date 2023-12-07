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Четверг 7 декабря

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"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына

"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына
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Сегодня особенный день в жизни актрисы. Она рассказала пронзительную историю.

"Акушеры показывали мне ребенка, с вопросом: "Мама, ну говори, кто у тебя?" – рассказала актриса. – Я посмотрела и четко проговорила: "Андрюша родился!" Они засмеялись тогда и удивленно сказали, что разное слышали, но чтобы вот прям так, впервые".

"Не знаю, заслуженно ли меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный, – говорит Ирина. – Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. Мне теперь остается только стараться соответствовать".

"Когда-то меня спросили журналисты: "Можете назвать самый счастливый день в вашей жизни?" И тогда я сказала, что это 6 декабря 1989 года, день рождения моего сына. Так это было, так это есть, так это, скорее всего, будет", – призналась Безрукова.

Напомним, ее сын Андрей Ливанов служил старшим администратором в Московском губернском драматическом театре с первых дней существования театра. 14 марта 2015 он погиб в результате несчастного случая. Прах был развеян над одним из озер в Карелии.

7 декабря 2023, 15:02
Фото: YouTube
Страница Ирины Безруковой в VK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Цветущая Безрукова, Бурунов, Мороз и Эрнст собрались на светской презентации

Margo. Фото: Пресс-служба
Юлия Савичева. Фото: Пресс-служба
Дарья Мороз. Фото: Пресс-служба
Юрий Колокольников. Фото: Пресс-служба
Сергей Бурунов. Фото: Пресс-служба
Эвелина Бледанс. Фото: Пресс-служба
Екатерина Шпица. Фото: Пресс-служба
Иван Добронравов с супругой. Фото: Пресс-служба
Родион Газманов. Фото: Пресс-служба
Яна Чурикова. Фото: Пресс-служба
Павел Табаков. Фото: Пресс-служба
Дарья Повереннова. Фото: Пресс-служба
Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Фото: Пресс-служба
Ирина Безрукова. Фото: Пресс-служба
Константин Эрнст. Фото: Пресс-служба
Анна Банщикова. Фото: Пресс-служба
Марина Зудина. Фото: Пресс-служба
Наталья Бочкарева. Фото: Пресс-служба
Дмитрий Дюжев. Фото: Пресс-служба

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