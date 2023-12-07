"Акушеры показали мне ребенка": 58-летняя Безрукова рассказала о рождении сына

Сегодня особенный день в жизни актрисы. Она рассказала пронзительную историю.

"Акушеры показывали мне ребенка, с вопросом: "Мама, ну говори, кто у тебя?" – рассказала актриса. – Я посмотрела и четко проговорила: "Андрюша родился!" Они засмеялись тогда и удивленно сказали, что разное слышали, но чтобы вот прям так, впервые".

"Не знаю, заслуженно ли меня выбрала такая ангельская душа, поскольку ребенок был необыкновенный, – говорит Ирина. – Конечно он, как и все, шалил, упрямился, смешил меня. Но он всегда был чище, мудрее и лучше. Мне теперь остается только стараться соответствовать".

"Когда-то меня спросили журналисты: "Можете назвать самый счастливый день в вашей жизни?" И тогда я сказала, что это 6 декабря 1989 года, день рождения моего сына. Так это было, так это есть, так это, скорее всего, будет", – призналась Безрукова.

Напомним, ее сын Андрей Ливанов служил старшим администратором в Московском губернском драматическом театре с первых дней существования театра. 14 марта 2015 он погиб в результате несчастного случая. Прах был развеян над одним из озер в Карелии.