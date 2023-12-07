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Четверг 7 декабря

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Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой

Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой
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Как известно, Алла Пугачева далеко не сразу смогла обрести личное счастье. Однако именно ее пятый союз стал на зависть крепким. Теперь этому нашли объяснение.

Как известно, Примадонна российской эстрады выходила замуж пять раз. Но ни с одним из супругов артистка не прожила столько, сколько с нынешним. Некоторые считают союз певицы и шоумена гармоничным, а другие убеждены, что любви в нем нет. Как бы там ни было, Алла Пугачева по-прежнему воспитывает детей с мужем-иноагентом и, более того, без раздумий следует за ним по миру.

Многим кажется удивительным, что исполнительница обрела счастье и остепенилась с тем, кто младше ее почти на 30 лет. Казалось, в российском шоу-бизнесе есть более подходящие по возрасту и другим параметрам кандидатуры в мужья артистки. Однако светская львица Алена Кравец убеждена, что Алла Пугачева живет с молодым супругом неспроста.

В беседе с журналистами известная актриса раскрыла секрет пятого брака певицы. По мнению модели, в этом союзе Примадонна смогла наконец расслабиться, ведь муж окружил звезду заботой и обеспечил ей полный комфорт. К тому же, в браке с юмористом артистке не нужно думать о заработке. Как заявила Кравец, теперь Пугачева живет у Галкина* на содержании.

"Сейчас Пугачева на пенсии, а Галкин* много работает и, фактически, ее содержит", – заверила актриса.

Действительно ли в семье певицы и шоумена все так гладко, как считает Алена Кравец, остается только догадываться. По крайней мере, на публике пара демонстрирует идиллию. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* сняли на прогулке держащимися за руки.

* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.

7 декабря 2023, 14:01
Алла Пугачева и Максим Галкин*. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
АИФ✓ Надежный источник

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