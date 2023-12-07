Живет у Галкина* на содержании: известная актриса раскрыла секрет брака Пугачевой

Как известно, Примадонна российской эстрады выходила замуж пять раз. Но ни с одним из супругов артистка не прожила столько, сколько с нынешним. Некоторые считают союз певицы и шоумена гармоничным, а другие убеждены, что любви в нем нет. Как бы там ни было, Алла Пугачева по-прежнему воспитывает детей с мужем-иноагентом и, более того, без раздумий следует за ним по миру.
Многим кажется удивительным, что исполнительница обрела счастье и остепенилась с тем, кто младше ее почти на 30 лет. Казалось, в российском шоу-бизнесе есть более подходящие по возрасту и другим параметрам кандидатуры в мужья артистки. Однако светская львица Алена Кравец убеждена, что Алла Пугачева живет с молодым супругом неспроста.
В беседе с журналистами известная актриса раскрыла секрет пятого брака певицы. По мнению модели, в этом союзе Примадонна смогла наконец расслабиться, ведь муж окружил звезду заботой и обеспечил ей полный комфорт. К тому же, в браке с юмористом артистке не нужно думать о заработке. Как заявила Кравец, теперь Пугачева живет у Галкина* на содержании.
"Сейчас Пугачева на пенсии, а Галкин* много работает и, фактически, ее содержит", – заверила актриса.
Действительно ли в семье певицы и шоумена все так гладко, как считает Алена Кравец, остается только догадываться. По крайней мере, на публике пара демонстрирует идиллию. Ранее "Дни.ру" писали о том, что Аллу Пугачеву и Максима Галкина* сняли на прогулке держащимися за руки.
* Включен Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов.