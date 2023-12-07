45-летняя Толкалина блеснула идеальной фигурой в купальнике за границей

Любовь Толкалина опубликовала снимок, снятый на Мальдивах. Звезда позировала перед камерой на фоне заката.

Знаменитая актриса известна не только своим творчеством и карьерными достижениями, но и привлекательной внешностью. Поклонники часто отмечают, что в свои 45 лет звезда может дать фору многим молодым коллегам по цеху. К тому же, своей красоты она ничуть не стесняется. Поэтому в социальных сетях Любови Толкалиной часто можно встретить довольно смелые снимки.

Армия преданных почитателей неизменно хвалит внешний вид артистки и осыпает ее комплиментами. Однако есть и те, кому не в радость лицезреть неприкрытые одеждой части тела знаменитости. Некоторые считают, что иногда она ведет себя даже слишком откровенно. К счастью, злые комментарии на самооценке звезды никак не отражаются.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Любовь Толкалина обратилась к женщинам после травли за фото в полуобнаженном виде. Актриса напомнила, что своими жесткими высказываниями критикующие характеризуют не ее, а самих себя. А теперь в блоге бывшей супруги Егора Кончаловского появились новые фото назло недоброжелателям.

Последние несколько дней артистка наслаждается отдыхом на Мальдивах. Разумеется, в период отпуска звезда не перестает радовать своих подписчиков контентом. В личном блоге знаменитость показывает, как проходит ее отпуск, и демонстрирует себя в купальнике. Так, накануне Любовь Толкалина в очередной раз блеснула идеальной фигурой за границей.

На красочном фото актриса предстала на фоне заката. Она позировала в слитном купальнике и загадочно смотрела вдаль, стоя спиной к камере. В результате у подписчиков звезды появился шанс рассмотреть ее наружность. И то, что пользователи увидели, привело их в восторг. Об этом свидетельствуют десятки добрых комментариев с комплиментами, появившихся под постом Любови Толкалиной.