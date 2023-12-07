Певица Варвара раскрыла свой персональный способ похудения

Популярная артистка в свои 50 выглядит очень хорошо. Певица Варвара поделилась принципом легкой и эффективной диеты.

Произведения певицы отличаются особой глубиной и эмоциональностью. Благодаря своему голосу она может передать сильные чувства и эмоции. Ее музыкальный стиль сочетает в себе элементы поп-музыки, рока, фолка и электроники. Варвара сама пишет свои песни и активно участвует в создании аранжировок.

Многие считают певицу Варвару настоящей красоткой. В возрасте 50 лет она выглядит как молодая девушка. Она придерживается здорового образа жизни, включая правильное питание, регулярные тренировки и достаточный отдых. Это помогает ей поддерживать хорошую физическую форму и выглядеть молодо.

Зимой многие люди склонны потреблять большее количество пищи, особенно более плотной и высококалорийной. Это может быть связано с праздниками. Певица Варвара раскрыла секретный способ похудения.

Звезда признается, что верный способ сбросить вес – кефирные разгрузочные дни. Варвара отказывается от еды на 1-2 дня и в ее рационе остается только кисломолочный напиток. Кефир является источником многих важных питательных веществ. Он также содержит пробиотики – полезные бактерии, которые могут быть полезны для здоровья пищеварительной системы.

К слову, артистка даже в Новый год не собирается расслабляться. Звезда даже в такой важный праздник решила держать себя в руках и не налегать на салаты.

"Держусь из последних сил, – смеется певица. – И позволить себе съесть сосиску с картошкой или селедку я не могу", – цитирует Клео.ру певицу Варвару.

Ранее Дни.ру писали, что Варвара подняла расценки на свои выступления.