Кравец объяснила появление Аллегровой в обносках тяжелым материальным положением

Ирина Аллегрова уже давно не дает сольных концертов. "В сложившейся ситуации я считаю недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия", – пояснила она. Судя по всему, "императрица" российской эстрады сегодня перебивается с воды на хлеб.

Ирина Аллегрова закрывала концерт "Здравствуй, страна героев!" в Кремлевском дворце, на котором чествовали Героев Отечества. В зале, среди наводчиков, танкистов и артиллеристов, были и знаменитые люди страны. Среди них – певица и актриса Алена Кравец. И появление на сцене Ирины Аллегровой ее удивило.

"Я часто бываю на сборных концертах, в которых поет Аллегрова, – говорит Кравец. – И всякий раз думаю о двух вещах. Во-первых, почему у нее стал такой странный, скучный материал. Да и поет почти везде одно и тоже – старую песню "Моя семья".

"Во-вторых, меня поражает, что практически всегда Ирина Александровна выходит на сцену в камзоле, – продолжает Кравец. – Видимо, полагает, что она Екатерина Великая. Концерт к 85-летию Кобзона, концерт к 100-летию гражданской авиации... Перечислять можно долго".

"Такое чувство, что в кремлевской гримерке у нее висит этот затасканный с 2017 года камзол, ставший для нее униформой, и она, не мудрствуя лукаво, без конца в него облачается, запускает фонограмму "Моей семьи" и идет на сцену", – рассуждает Кравец.

Кравец объясняет появление Аллегровой в затасканном костюме тяжелым материальным положением. "Раньше она была одной из самых дорогих певиц страны, а теперь работы нет. А пенсия ее, без учета доплаты за звание Народной артистки, составляет примерно 60 тысяч в месяц, вот тут и крутись, – пожалела коллегу Кравец. – Мне так жаль Ирину Александровну, я хочу ей предложить выбрать что-то из моего богатого гардероба. У меня дорогие брендовые и дизайнерские платья, которые очень пошли бы Аллегровой, которая всегда отличалась сексуальной фигурой. Артист обязан удивлять. Посмотрите на того же Киркорова. Он никогда не появляется на сцене в наряде, который публика уже видела".