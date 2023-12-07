"Хочу жить и кайфовать": Катя Лель впервые высказалась о разводе с мужем

Катя Лель дала понять, что совсем не переживает из-за расставания с супругом.



В последнее время известная исполнительница часто становится героиней заголовков прессы. Несколько недель назад ее песня "Мой мармеладный" завирусилась в Сети и обрела мировую популярность. А теперь артистку обсуждает в связи с куда менее радостными обстоятельствами. На днях стало известно, что Катя Лель теперь носит статус свободной женщины.

СМИ удалось выяснить, что певица приняла решение расстаться с супругом и отцом своей единственной дочери Игорем Кузнецовым после 18 лет совместной жизни. Развод состоялся еще в конце июля, но этот факт звезда предпочла скрыть от публики. А когда информация стала достоянием общественности, комментарии артистка давать отказалась.

Впрочем, слишком долго избегать этой неприятной темы у знаменитости не вышло. Накануне Катя Лель появилась на музыкальном шоу "Звезды хайпа", где ее тут же атаковали вопросами о личной жизни. Так, в беседе с журналистами на красной дорожке исполнительница впервые высказалась о разводе с мужем.

Артистка пофилософствовала, что каждый человек приходит в этот мир, чтобы быть счастливым. Поэтому, как отметила звезда, не стоит тратить свое время на неподходящих людей. Певица намекнула, что оказалась именно в такой ситуации и давала возлюбленному шанс исправиться, однако тот им не воспользовался. В результате в семье возникло недоверие.

"Кто-то хочет играться, а мне это ни к чему — я хочу жить, кайфовать, радоваться со взаимной любовью и искренностью", – подчеркнула Катя Лель.

Для многих развод становится по-настоящему тяжелым испытанием, но исполнительница, судя по всему, в их число не входит. В беседе с журналистами знаменитость дала понять, что наслаждается свободой и чувствует себя счастливой. А ранее "Дни.ру" писали о том, что внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение.