"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления

По итогам 2023 года годовая инфляция в. России составит 5-6,5 процента, ожидает Центробанк. Цену на все растут, вот артисты и вынуждены увеличивать свои гонорары.



По словам Мити Фомина, многие его коллеги в последнее время "очень сильно" подняли свои гонорары. "Ну и мы подняли, – признается Митя. – Мы не отстаем, поскольку не хуже остальных (улыбается). Я все равно не очень много стою, и соотношение "цена-качество" кажется идеальным. Ведь я, в отличие от многих коллег, работаю только "вживую".

Увеличила расценки и певица Варвара, работающая в стиле альтернативной этно-поп-музыки и славянского фолка. "Жизнь подорожала, все вокруг дорожает, – пояснила артистка. – И все музыканта подняли цены, и домработники увеличили тарифы. Выросла ведь ключевая ставка (15 декабря Центробанк с большой вероятностью повысит ключевую ставку с нынешних 15% до 16 или даже до 17% – Прим. ред.), что сказывается на всех ценах".

Рассказала исполнительница и о планах на грядущие Новогодние праздники: "30-го я работаю в Уфе, возвращаюсь в ночь на 31-е декабря, еду шесть часов на машине и праздную наступление 2024-го с родными и близкими. Но дарить друг другу мы будем что-то символическое – игрушки, теплые носки. Все остальное у нас уже есть, да и к бриллиантам я равнодушна, предпочитая качественную бижутерию".