Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" 18+ покорил зрителей и завоевал звание одного из самых обсуждаемых в рекордно короткие сроки. Многосерийная драма Жоры Крыжовникова о подростковых группировках Казани времен перестройки хвалят не только за сценарий и режиссерскую работу, но и за актерскую игру.

Молодые артисты, принявшие участие в проекте, буквально проснулись звездами после премьеры. Многие из актеров только начинают свою карьеру, но их уже называют достойной заменой Даниле Козловскому и Александру Петрову, которые не сходят с экранов последние годы. Каких же новых звезд российского кино открыл нам сериал "Слово пацана"?

Рузиль Минекаев

Рузиль Минекаев не успел обзавестись внушительной фильмографией, но благодаря сериалу завоевал признание и любовь публики. В нашумевшем кинопроекте ему досталась одна из главных ролей. Артист блестяще вжился в образ дерзкого подростка Марата, а ведь в реальной жизни он совершенно не похож на своего экранного героя. В свои 24 года молодой человек является примерным семьянином и воспитывает сына.

Анна Пересильд

Глядя на 14-летнюю актрису, воплотившую в сериале роль строгой и порядочной Айгуль, зрители задаются множеством вопросов. Одни удивляются, как юной девушке удалось с такой точностью передать весь сложный спектр чувств своего экранного персонажа. А некоторые гадают, превзойдет ли когда-нибудь талантливая Анна своих знаменитых родителей – актрису Юлию Пересильд и режиссера Алексея Учителя.

Леон Кемстач

Как и многие другие коллеги, до съемок в проекте Леон не успел отличиться яркими киноработами. Однако после выхода первых эпизодов сериала актер стал кумиром молодежи и предметом воздыхания юных зрительниц наряду с Рузилем Минекаевым.

15-летний артист сыграл роль подростка из интеллигентной семьи Андрея, которого называют "Пальто". Примечательно, что мама юноши не имеет никакого отношения к кино, а вот его отчимом является звезда сериала "Реальные пацаны" Антон Богданов.

Елизавета Базыкина

Еще одной новоиспеченной звездой, о которой до выхода проекта мало кто знал, стала Елизавета Базыкина. 23-летняя актриса исполнила в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" роль медсестры Наташи, которая спасла жизнь главного героя Вовы Адидаса. Экранный персонаж Елизаветы покорил многих зрителей, и теперь ей пророчат большое будущее в кино.

Анастасия Красовская

24-летняя артистка уже не раз проявила себя на экранах. В профессиональной копилке Анастасии есть немало ярких и достойных внимания работ. Однако роль инспектора по делам несовершеннолетних Ирины в нашумевшем сериале принесла ей еще большую популярность.

Иван Янковский

В отличие от вышеперечисленных звезд сериала, Ивана Янковского нельзя назвать начинающим и ранее безызвестным актером. 33-артист является представителем знаменитой творческой династии и строит карьеру уже не один год. Однако не включить его в этот список было бы преступлением. Внук Олега Янковского воплотил в проекте образ организатора группировки "Универсам" Вовы Адидаса, и теперь на его месте уже невозможно представить кого-то другого.