"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной

7 декабря состоится прощание с бывшей солисткой ВИА "Веселые ребята" Людмилой Барыкиной, которая скончалась в возрасте 70 лет после ампутации ноги. Работавший с ней Александр Буйнов рассказал "Дни.ру" о последних месяцах певицы.



Всесоюзную известность Людмила Барыкина получила после того как в 1977 году стала солисткой "Веселых ребят", сменив в группе Аллу Пугачеву. Там она пела четыре года, а потом начала выступать сольно. В 80-90-х годах артистка работала в ресторанах, а потом приняла решение закончить карьеру.

Александр Буйнов, работавший в 1977—1981 годах вместе с Людмилой Барыкиной, однажды в интервью признался: "…Я любил Люду Барыкину. Это моя история, мои страдания".



"Постепенно мы потеряли ее след, – признался "Дни.ру" Буйнов. – Совсем недавно, летом, я узнал, что она серьезна больна, пережила несколько операций. И я вышел на ее мужа – помог материально".

Последние месяц Барыкиной были страшными. Про смерть "боевой подруги" Буйнов узнал от барабанщика из "Веселых ребят". "Это очень грустная история, – вздыхает певец. – Уходят те, с кем я дружил, с кем работал – Саша Лерман (вокалист, бас-гитарист, клавишник – Прим. ред.), и Александр Барыкин (вокалист, гитарист, композитор – Прим. ред.). Поэтому хотелось бы пожелать себе и всем чаще встречаться и общаться со своими близкими. Ведь с тем же Сашой Градским (в 1971-м был в "Веселых ребятах" вокалистом – Прим. ред.) мы виделись только урывками за кулисами концертами, где я в шутку мог его пожурить, мол, у тебя же есть хард-рок, а ты не тем занимаешься".