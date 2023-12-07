"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой

Несколько лет Народная артистка Таисия Повалий жила в Москве в съемной квартире на 13 этаже. Но в прошлом году она перевезла сюда из Киева пожилую маму. И встал вопрос о поиске более просторного жилья.

"Я видела, что маме тяжело, потому что она всю жизнь жила в деревне, в своем доме, – рассказала певица "Дни.ру". – И мы решили арендовать загородный дом, чтобы ради мамы жить на природе. Вот сейчас этот вопрос решается".

Аренда дома в ближнем Подмосковье сегодня стоит недешево.

"К тому же то что мы видели, зачастую не соответствует цене, – вздыхает Повалий. – Люди порой сдают неудобное, убитое жилье по завышенным ценам".

Может быть, певице стоит присмотреться в замку Аллы Пугачевой и ее пятого мужа что в деревне Грязь, что в Одинцовском районе Подмосковья? Все равно он стоит пустой – звездная пара давно там не живет, предпочитая Израиль и Кипр. Площадь этого дома составляет 2300 квадратных метров, а стоит он на участке площадью в 1 гектар. В замке шесть этажей, есть отдельное крыло для гостей, детские комнаты, кабинеты, гардеробные, библиотека, оранжерея, зимний сад, роскошный каминный зал, собственный кинотеатр, бассейн в китайском стиле, подземный гараж, семейный театр со сценой. А еще на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству. Там точно было бы всем удобно и просторно.

"Нет, я устала платить кому-то деньги за аренду, – отказалась Повалий от предложения рассмотреть для аренды замок Пугачевой. – Я лучше банку буду возвращать кредит. Поэтому сейчас договариваюсь с банкирами, чтобы дали мне ссуду – мне не хватает собственных денег на покупку. Так что пожелаю себе в Новом году много работы и хороших заработков".