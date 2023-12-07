Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова

Буланова объявила о смене фамилии Тесты 87-летняя Дружинина поразила красотой Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Четверг 7 декабря

09:28"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления 09:15Аномальную зиму пообещали синоптики москвичам 09:06Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино 08:30"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной 08:04"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой 07:06Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова 06:185 самых неуместных подарков на Новый год 05:41Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова 04:56Это все очень приятно: Сергей Соседов раскрыл планы на Новый год 04:11Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место 03:06ТОП-5 эффективных способов сэкономить на такси 02:25Долгожданное открытие: болезнь Альцгеймера научились останавливать 01:55Найден способ борьбы с послеродовой депрессией 17:0664-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту 16:27Проблемы со здоровьем вынудили Долину обратиться к поклонникам 15:32Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 14:10Финансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение 14:06"Наколдовал себе в штаны": красавчик Колдун прилюдно оконфузился 13:14Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год 12:45Changan UNI-V: мечтать не вредно 12:44Дома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем 12:00"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд". 11:35Алкоголь и интим: экс-участник "Челси" Архипов показал изнанку популярного телешоу 11:16Кожевникова показала честное фото после четвертых родов 10:26"Тратить нервы не буду": Свиридова рассказала о судьбе живущего своей жизнью сына 09:35Огромный астероид приближается к Земле: в чем опасность 08:50Уже в России: кому стоит опасаться микроплазменной пневмонии 07:55Возраст берет свое: Пугачевой стало плохо на прогулке 06:59Для наследства или из-за любви: вдова Грачевского собралась рожать от покойного мужа 06:25Не вздумайте пробовать: кому нельзя есть мандарины 05:30На 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 04:49Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой 04:09Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников 02:25ТОП-3 причины начать есть рыбу уже сегодня 01:42Определен один из лучших видов тренировок для людей с хроническими болезнями 18:26Басков был вынужден взять кредит на дорогостоящий ремонт 16:54В декабре начнется светлая полоса: прогноз для Козерогов от астролога Шимко 16:20Куда сходить в Москве: афиша с 6 по 17 декабря 16:18Алкоголь не виноват: врач назвал причину пугающей худобы Волочковой 15:35Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 15:08Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве 14:38Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен 14:09Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом 12:4115-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем 11:43Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен 09:30Роскошь императора: Басков назвал самый желанный подарок для себя на Новый год 07:4748-летний Шура раскрыл свои планы на Новый год 07:13Ушла еще одна звезда: скончался актер из фильма "Возвращение мушкетеров" 06:37Возможности нет: Елена Блиновская погрязла в долгах 05:46Внушает ужас: "Слово пацана" (18+) проверят в СК и РКН
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова

Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова
656

Пожилая женщина последнее время чувствовала себя плохо. Факт смерти был обнаружен не сразу. Раскрываем подробности произошедшего.

На 86-м году жизни умерла Елена Корнилова. Друзья, близкие и поклонники скорбят, сообщает телеканал "360". Немолодая актриса находилась в пансионате, в последнее время она часто жаловалась на здоровье. На состоянии сказывался и почтенный возраст, и наличие недугов. Точную причину смерти определит эксперт, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Дом престарелых, в котором жила Корнилова, находится в Филях. Туда ее направили близкие, уточняет "Царьград". Немолодая женщина находилась под присмотром опытного персонала. Скончалась актриса в своей комнате, ее тело обнаружили только через два часа.

Елена Корнилова всю свою жизнь посвятила театру и кино. Зрители навсегда запомнят ее роли в сериалах "Тихая охота", "Глухарь" и других. Пока близкие не уточнили, когда состоится церемония прощания с актрисой.

7 декабря 2023, 07:06
ru.freepik.com
РИА Новости✓ Надежный источник

"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления

"Все вокруг дорожает": Варвара подняла расценки на свои выступления
По итогам 2023 года годовая инфляция в. России составит 5-6,5 процента, ожидает Центробанк. Цену на все растут, вот артисты и вынуждены увеличивать свои гонорары. По словам Мити Фомина, многие его коллеги в последнее время "очень сильно" подняли свои гонорары.

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино

Вместо Петрова и Козловского: сериал "Слово пацана" открыл новых звезд российского кино
Сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте" 18+ покорил зрителей и завоевал звание одного из самых обсуждаемых в рекордно короткие сроки. Многосерийная драма Жоры Крыжовникова о подростковых группировках Казани времен перестройки хвалят не только за сценарий и режиссерскую работу, но и за актерскую игру. Молодые артисты, принявшие участие в проекте, буквально проснулись звездами после премьеры.

"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной

"Пережила несколько операций": Буйнов о страшных последних месяцах жизни Барыкиной
7 декабря состоится прощание с бывшей солисткой ВИА "Веселые ребята" Людмилой Барыкиной, которая скончалась в возрасте 70 лет после ампутации ноги. Работавший с ней Александр Буйнов рассказал "Дни.ру" о последних месяцах певицы. Всесоюзную известность Людмила Барыкина получила после того как в 1977 году стала солисткой "Веселых ребят", сменив в группе Аллу Пугачеву.

"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой

"Лучше куплю свое жилье": Повалий отказалась оплачивать аренду замка Пугачевой
Несколько лет Народная артистка Таисия Повалий жила в Москве в съемной квартире на 13 этаже. Но в прошлом году она перевезла сюда из Киева пожилую маму. И встал вопрос о поиске более просторного жилья. "Я видела, что маме тяжело, потому что она всю жизнь жила в деревне, в своем доме, – рассказала певица "Дни.

Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова

Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова
83-летняя женщина всю свою жизнь посвятила созданию особенных героев. Они учили детей добру и радовали взрослых искренностью. Наталия Богомолова навсегда запомнится, благодаря своему творчеству. Художник-мультипликатор стала "мамой" для любимых миллионами героев.

Выбор читателей

05/12ВтрКто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен 06/12СрдПолная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной 05/12ВтрНе откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом 06/12СрдНа 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман 05/12ВтрБез фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 06/12СрдДома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем