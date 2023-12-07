Из жизни ушла звезда "Глухаря": скончалась Елена Корнилова

Пожилая женщина последнее время чувствовала себя плохо. Факт смерти был обнаружен не сразу. Раскрываем подробности произошедшего.

На 86-м году жизни умерла Елена Корнилова. Друзья, близкие и поклонники скорбят, сообщает телеканал "360". Немолодая актриса находилась в пансионате, в последнее время она часто жаловалась на здоровье. На состоянии сказывался и почтенный возраст, и наличие недугов. Точную причину смерти определит эксперт, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Дом престарелых, в котором жила Корнилова, находится в Филях. Туда ее направили близкие, уточняет "Царьград". Немолодая женщина находилась под присмотром опытного персонала. Скончалась актриса в своей комнате, ее тело обнаружили только через два часа.

Елена Корнилова всю свою жизнь посвятила театру и кино. Зрители навсегда запомнят ее роли в сериалах "Тихая охота", "Глухарь" и других. Пока близкие не уточнили, когда состоится церемония прощания с актрисой.