Нарисовала котенка Гав и Винни-Пуха: скончалась Наталия Богомолова

83-летняя женщина всю свою жизнь посвятила созданию особенных героев. Они учили детей добру и радовали взрослых искренностью. Наталия Богомолова навсегда запомнится, благодаря своему творчеству.

Художник-мультипликатор стала "мамой" для любимых миллионами героев. Женщина приняла участие в создании десятков любимых и детьми, и взрослыми лент. Наталия Богомолова рисовала героев для "Ну, погоди!", "Незнайка на Луне", "Обезьянки", "Веселая карусель". Одной из последних стала работа в проекте "Сказки старого пианино" в 2015 году.

Наталия Богомолова ушла из жизни на 84-м году. Женщина смогла не только оставить огромное творческое наследие, но и передала свой опыт другим творцам. Виктор Лакисов рассказал "Пятому каналу", какой он запомнил художницу.

"Мне как молодому аниматору она помогла. Ее запоминающейся особенностью стала всеобъемлющая любовь. Наталия Эдуардовна трудилась с максимальной отдачей и концентрацией", — сообщил режиссер.

Данная особенность передавалась и героям. Они получались добрыми, симпатичными и с очень запоминающимися образами. Наталия Богомолова не только рисовала мультфильмы. Женщина выступала в качестве художника-постановщика, а также режиссера. Известно, что в последнее время она болела, лежала в больнице. О времени и месте церемонии прощания пока не сообщается.