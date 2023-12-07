Это все очень приятно: Сергей Соседов раскрыл планы на Новый год

Эпатажный ведущий признался, что обожает подготовку к празднику. Обычно, последний день в году у Сергея Соседова очень загружен. При этом он всегда успевает сделать запланированное, чтобы спокойно отдохнуть.

55-летний музыкальный критик не готов встречать Новый год в большой компании. Он рассказал, что долгое время придерживается традиции – окружать себя в этот вечер только самыми близкими людьми. Сейчас это мама Сергея Соседова. Именно с ней, как сообщает "Пятый канал", мужчина и встретит 2024.

Сергей Васильевич с теплотой вспоминает время, когда был жив его отец. Они всегда отмечали праздник в теплой атмосфере семейной любви. Сейчас хлопотать приходится только вдвоем, но при этом дело всегда спорится.

"С утра все это начинается, эта работа и хлопоты. Но это все очень приятно, конечно. Зато потом отдыхаем", — резюмировал музыкальный критик.

Часто бывало, как вспоминает Соседов, когда на завершение всех задач остается очень мало времени. буквально, после выхода из ванной уже надо садиться за стол и открывать бутылочку игристого. Отметим, что в свои 55 лет телеведущий так и не обрел свою вторую половинку. Официально мужчина холост, живет с мамой.

Напомним, Сергей Соседов всю свою жизнь связал с музыкой, журналистикой и телевидением. Еще в школе он закончил класс фортепьяно, а после выхода из учебного заведения начал писать для газет. С начала 2000-х мужчина перешел на новый этап карьеры. Он начал активно сниматься на ТВ и в качестве ведущего, и как эксперт.

Сейчас мужчину чаще всего можно увидеть в прайм-тайм на федеральном канале. Он ведет программу "За гранью". В рамках эфира команда экспертов помогает людям, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Передача, в том числе благодаря эпатажному ведущему, выходит с 2021 года.