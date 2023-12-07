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Четверг 7 декабря

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Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место

Я впереди: Анастасия Волочкова поставила завистников на место
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Балерина считает, что любое событие в ее жизни значимо. На ее популярности пытаются прославиться менее известные звезды, провоцируя скандалы.

Балерина считает, что она разительно отличается от других звезд отечественного шоу-бизнеса. 47-летняя женщина уверена, ее имя – залог успеха. Завистливые люди пользуются этим, получая свою долю хайпа, считает Анастасия Волочкова. Ее слова цитирует издание "Страсти".

Танцовщица никак не относится к тем, кто пытается продвинуть себя на скандалах с использованием ее имени. Сама же немолодая звезда ничего специально не делает, чтобы получить свою долю популярности.

"На моем имени хайпуют все, кому не лень, но значит я впереди", – поставила на место завистников балерина.

Заслуженная артистка России не раз становилась героиней сюжетов и материалов из-за эпатажных поступков. Первое, с чем у современников ассоциируется имя балерины, шпагат. Этот гимнастический элемент Анастасия Волочкова успела сделать в самых неожиданных местах: в бане, на зарубежных пляжах и даже возле самолета. Близкие люди и поклонники знают, что подобное поведение – способ выплеснуть огромное количество позитивной энергии.

Анастасия Волочкова успела сняться в фильмах: "Место под солнцем", "Не родись красивой" и других. Выпустила песню, принимает участие в шоу и программах на ТВ. Реализовала благотворительную программу, много гастролирует и помогает людям. В 2009 году даже выставила свою кандидатуру на пост мэра Сочи, но позже получила отказ в регистрации. Напомним, что сейчас артистка официально не замужем. От самых известных отношений с Игорем Вдовиным женщина родила дочь Ариадну. Сейчас девушка уже совершеннолетняя, в сентябре ей исполнилось 18.

7 декабря 2023, 04:11
Анастасия Волочкова. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Как Бузова: внезапно запевшие звезды российского шоу-бизнеса

Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Александр Ревва. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / www.globallookpress.com
Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Кошкина. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Марина Федункив. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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