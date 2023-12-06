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Среда 6 декабря

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64-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту

64-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту
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Лариса Гузеева назвала имя человека, который когда-то стал ее главным объектом симпатии.

С 1999 года актриса состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Этот союз стал самым продолжительным в жизни звезды и подарил ей дочку Ольгу. Впрочем, остепениться знаменитость смогла не сразу. В молодости Лариса Гузеева считалась одной из первых красавиц советского кинематографа и едва успевала отбиваться от многочисленных ухажеров.

Известная телеведущая не скрывает, что раньше ее личная жизнь была насыщенной. Она часто крутила ни к чему не обязывающие романы и много влюблялась. В обширный список предметов воздыхания актрисы в свое время попали многие знаменитые мужчины. Имя одного из них сваха раскрыла в новом выпуске шоу "Давай поженимся".

В студии передачи 64-летняя Лариса Гузеева рассказала о романтических чувства к известному артисту. Оказалось, в юношестве она была без ума от актера театра и кино Юрия Каморного. Однако признаться в своей симпатии ведущая так и не смогла.

Как известно, в 1981 году один из самых красивых и узнаваемых актеров СССР трагически погиб. Лариса Гузеева призналась, что не успела познакомиться со звездой фильма "Проводы белых ночей". Однако она по-прежнему не может сдержать эмоций, когда пересматривает его работы.

"Когда я его вижу в кино, у меня сердце трепещет", – поделилась телеведущая.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что разгневанная Лариса Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала.

6 декабря 2023, 17:06
Лариса Гузеева. Фото: Роман Денисов / Russian Look / www.globallookpress.com
Первый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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