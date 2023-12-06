64-летняя Гузеева рассказала о романтических чувствах к известному артисту

Лариса Гузеева назвала имя человека, который когда-то стал ее главным объектом симпатии.

С 1999 года актриса состоит в браке с ресторатором Игорем Бухаровым. Этот союз стал самым продолжительным в жизни звезды и подарил ей дочку Ольгу. Впрочем, остепениться знаменитость смогла не сразу. В молодости Лариса Гузеева считалась одной из первых красавиц советского кинематографа и едва успевала отбиваться от многочисленных ухажеров.

Известная телеведущая не скрывает, что раньше ее личная жизнь была насыщенной. Она часто крутила ни к чему не обязывающие романы и много влюблялась. В обширный список предметов воздыхания актрисы в свое время попали многие знаменитые мужчины. Имя одного из них сваха раскрыла в новом выпуске шоу "Давай поженимся".

В студии передачи 64-летняя Лариса Гузеева рассказала о романтических чувства к известному артисту. Оказалось, в юношестве она была без ума от актера театра и кино Юрия Каморного. Однако признаться в своей симпатии ведущая так и не смогла.

Как известно, в 1981 году один из самых красивых и узнаваемых актеров СССР трагически погиб. Лариса Гузеева призналась, что не успела познакомиться со звездой фильма "Проводы белых ночей". Однако она по-прежнему не может сдержать эмоций, когда пересматривает его работы.

"Когда я его вижу в кино, у меня сердце трепещет", – поделилась телеведущая.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что разгневанная Лариса Гузеева выдала неприятную правду в эфире Первого канала.