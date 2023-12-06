Проблемы со здоровьем вынудили Долину обратиться к поклонникам

Лариса Долина сообщила фанатам о своем плохом самочувствии и задала важный вопрос.

Знаменитая на всю страну артистка и любимица публики выступает на сцене уже пять десятков лет. Все эти годы певица полностью отдавалась любимому делу и ни разу не подводила слушателей. Накануне Лариса Долина в очередной раз доказала, что готова на многое, чтобы порадовать почитателей своего творчества.

Вечером 5 декабря в Московском Доме музыки прошел концерт, приуроченный к 50-летнему юбилею сценической деятельности исполнительницы. Очевидно, она тщательно готовилась к выступлению и мечтала, чтобы все прошло идеально. Однако одного неприятного обстоятельства артистка не учла. Незадолго до важной даты ее настигло недомогание, которое она не успела вовремя отследить.

Проблемы со здоровьем, возникшие столь внезапно и не вовремя, вынудили Ларису Долину обратиться к поклонникам прямо со сцены. Певица сообщила, что нехорошо себя чувствует. Из-за этого, как уточнила звезда, концерт оказался под угрозой. Артистка приняла решение его не отменять, но последнее слово оставила за публикой.

"Скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы, и врач будет заливать в меня лекарства?", – процитировал знаменитость источник.

К счастью, поклонники подбодрили певицу аплодисментами, и она смогла провести выступление. Несмотря на болезнь, отработала в этот вечер Лариса Долина блистательно. В своем блоге звезда рассказала, что ей удалось справиться с нагрузкой благодаря помощи врача. Чтобы восстанавливать связки, ей приходилось принимать лекарства после каждых двух спетых песен, а также выпить сильнейший антибиотик.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лариса Долина вышла в люди в необычном виде.