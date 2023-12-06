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Среда 6 декабря

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Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной

Полная противоположность Прилучному: Муцениеце вышла в свет под руку с мужчиной
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Агата Муцениеце появилась на публике в неожиданной компании. Ее спутником на мероприятии стал известный ресторатор.

Почти 10 лет актриса прожила в браке с Павлом Прилучным, которому подарила двоих детей. Однако в 2020 году супруги со скандалом развелись. Знаменитость не скрывала, что расставание далось ей нелегко. Зато теперь, похоже, Агата Муцениеце окончательно оправилась от этого болезненного опыта.

В последнее время многочисленные поклонники все чаще заваливают артистку комплиментами. Сложно не заметить, что после развода брюнетка невероятно преобразилась, раскрепостилась и стала более уверенной в себе. Кроме того, знаменитость кардинально изменила подход к жизни. Теперь она не спешит вступать в серьезные романтические отношения и искать нового мужа.

Впрочем, от приятной мужской компании Агата Муцениеце не отказывается. Из-за этого ей часто приписывают романы с разными звездами. А накануне актриса вновь подогрела интерес поклонников к своей личной жизни. Знаменитость вышла в свет под руку с мужчиной, облачившись в роскошное обтягивающее платье.

Спутником Агаты Муцениеце оказался известный ресторатор Владимир Перельман. Бизнесмен составил артистке компанию на мероприятии, приуроченном к выходу сериала "Тонкий вкус". Бородатый мужчина позировал с актрисой перед камерами и, судя по снимкам, опубликованным в телеграм-канале "Дни.ру", не мог отвести от нее взгляда.

Стоит отметить, внешне Владимир Перельман является полной противоположностью Павлу Прилучному. Но точно неизвестно, связывает ли актрису и ресторатора нечто большее, чем дружба. Как бы там ни было, сама Муцениеце подписала совместные кадры довольно неоднозначно.

"В этот вечер как-то особенно хотелось пококекничать", – заинтриговала подписчиков знаменитость.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве.

6 декабря 2023, 15:32
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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