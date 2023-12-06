Финансовые проблемы и не только: внезапному разводу Кати Лель нашли объяснение

Психолог рассказала, что могло стать камнем преткновения в семейной жизни Кати Лель.

Новость о том, что брак знаменитой певицы рухнул, стала большой неожиданностью для многих. Долгое время поклонники были уверены, что в семье исполнительницы хита "Мой мармеладный" царит идиллия. Но, как оказалось, Катя Лель попросту не выносила сор из избы.

Судя по всему, высказываться о расставании с мужем и называть конкретные причины артистка пока не готова. Собственную версию случившегося в беседе с "Дни.ру" выдвинула психолог Марина Владыкина. Эксперт нашла объяснение внезапному разводу певицы и рассказала, с какими проблемами чаще всего приходится сталкиваться парам спустя годы совместной жизни.

Как известно, Катя Лель состояла в отношениях с возлюбленным 18 лет. Специалист отметила, что столь долгий срок нередко оборачивается кризисом, если пара своевременно не решила некоторые проблемы или столкнулась с новыми жизненными обстоятельствами.

По словам психолога, причин расставания в таком случае может быть несколько. Разногласия в отношениях часто возникают из-за смены приоритетов или взглядов на жизнь, недостатка общения друг с другом, утраты сексуального интереса, а также финансовых трудностей.

"Ситуации, такие как финансовые проблемы, утрата работы, проблемы со здоровьем или уход за родителями, могут вызвать стресс и оказать давление на отношения", – заявила специалист.

Впрочем, как отмечает эксперт, недопонимания необязательно должны привести к разводу. Расставания можно избежать, если оба партнера захотят сохранить отношения. Психолог порекомендовала оказавшимся в подобной ситуации парам регулярно и открыто общаться, относиться друг к другу с уважением, проводить больше времени вместе, искать компромиссы и обращаться за помощью к специалисту, если это необходимо. Возможно, Катя Лель и ее супруг не нашли в себе сил предпринять эти шаги.

"Сохранение семьи требует усилий обеих сторон, поэтому открытость, поддержка и взаимопонимание играют важную роль в сохранении здоровых и долгосрочных отношений. Важно помнить, что каждая пара уникальна, и то, как они переживают разные этапы своих отношений, может сильно различаться", – объяснила Марина Владыкина.