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Среда 6 декабря

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Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год

Алена Свиридова высказалась о поддержании красоты в 61 год
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Исполнительница хита "Розовый фламинго" Алена Свиридова смотрится обворожительно и на фоне ровесников, и в кругу молодежи.

Знаменитость посетила светское мероприятие в Москве, где команда "Яндекс Музыки" отмечала успехи исполнителей. Артистка выглядела особенно свежо и впечатляюще среди элиты музыкальной сцены. Алена Свиридова уже разменяла седьмой десяток, хотя до сих пор поражает своей моложавой внешностью.

Певица заговорила о своей привлекательности в беседе с корреспондентом женского издания "Клео.ру". Смеясь, 61-летняя звезда призналась, что осознавать возраст непросто.

"Может, это склероз, но я не понимаю, что я уже старушка ", – поделилась Алена Свиридова.

Артистка высказалась о поддержании красоты: она уверяет, что не прикладывает никаких усилий для сохранения своей внешности. Стремление выглядеть невероятно молодо и сногсшибательно у нее отсутствует. Женщина просто живет своим чередом и не стремится обогнать время.

Звезда откровенничает, что не ставит перед собой никаких пищевых рамок. Алена Свиридова воздерживается от алкоголя, исключением является редкий бокал шампанского. При этом эстрадная дива не отказывает себе в удовольствиях — ест то, что ей по душе.

Певица поделилась неожиданным откровением о своем весе. Алена Свиридова выразила намерение улучшить физическую форму, поскольку столкнулась с трудностями при попытке надеть узкую одежду.

6 декабря 2023, 13:14
Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Свиридова похвасталась широкими бедрами

Петр Аксенов и Андрей Григорьев-Апполонов
Яна Рудковская
Вячеслав Манучаров
Данко (Александр Фадеев) со спутницей
Анастасия Кочеткова
Екатерина Одинцова и Екатерина Полозова
Никас Сафронов
Андрей Фомин и художник Петр Аксенов

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