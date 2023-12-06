Дома бывает все реже: недавно родившая Ковальчук рассказала о разлуках с мужем

Юлия Ковальчук призналась, что с появлением второго ребенка супруг стал проводить дома еще меньше времени.

О союзе известной певицы с Алексеем Чумаковым уже не один год ходят самые разные слухи. Но вместо того чтобы опровергать домыслы и тешить любопытство сплетников, супруги предпочитают тщательно скрывать детали личной жизни. Поэтому откровенничать о своем браке Юлия Ковальчук решается крайне редко.

Впрочем, в последнее время артистка все чаще выходит на связь с поклонниками и честно рассказывает о своей жизни. Как известно, недавно знаменитость родила еще одну дочку. Свою беременность исполнительница скрывала до последнего, а теперь активно делится с фанатами радостью материнства.

Недавно Юлия Ковальчук призналась, как складывается жизнь в ее семье после прибавления. В беседе с журналистами певица рассказала, что с рождением второго ребенка ее муж начал еще активнее гастролировать и выступать. Поэтому в последнее время он бывает дома все реже.

Впрочем, частое отсутствие супруга артистку не обижает, ведь он зарабатывает деньги на благо семьи. К тому же, у мамы двоих детей есть помощники в виде родителей и няни. Алексей Чумаков, по признанию исполнительницы, тоже имеет хорошие навыки ухода за детьми. Но пока женский коллектив справляется и без него.

"Просто такой необходимости нет. У нас бабское царство. Столько женщин. Зачем мужчину бедного нагружать?" – заявила Ковальчук.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Юлия Ковальчук не стала скрывать особенности своего райдера.