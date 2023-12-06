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Среда 6 декабря

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"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд".

"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд".
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Телеканал ТНТ объявил о скором запуске "Фабрики звезд". Уже даже кастинги по всей стране состоялись. Но есть ли шанс реанимировать популярный некогда проект?

"Яндекс Музыка" подвела и итоги года и раздала награды лучшим исполнителям. Во МХАТе им. Горького на грандиозной церемонии собрались все сливки музыкальной индустрии. Среди звездных гостей был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, которому мы благодарны за группы "Любэ" и "Иванушки".

В 2002 году он был продюсером и руководителем нашумевшего музыкального проекта Первого канала "Фабрика Звезд-1", а в 2004 — "Фабрики Звезд-5". Из участвовавших там артистов он позже собрал группы "Фабрика" и "Корни". А в качестве сольных исполнителей с ним стали работать такие бывшие "фабриканты" как Виктория Дайнеко, Ирсон Кудикова, Сати Казанова, Михаил Гребенщиков.

"Шанс производить хорошие музыкальные программы есть всегда, – ответил Матвиенко на вопрос "Дни.ру" о возможности выстрелить новой "Фабрике звезд". – Если будет сделано хорошо, то и зрителям проект зайдет".

Но вот стать продюсером новой "Фабрики" на канале ТНТ 63-летний Игорь Матвиенко категорически отказался. "Нет! Это осталось в прошлой жизни!" – объяснил он нежелание заниматься этим проектом снова. Ведь дважды в одну реку не войти, как известно.

6 декабря 2023, 12:00
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Кто развлекал Вику Дайнеко на юбилее вместо мужа

Виктория блистала на вечеринке в прозрачном платье.
"Цифра 30 меня вообще не пугает, – отмахнулась Дайнеко. – Я не считаю, что это какой-то важный рубеж в жизни".
Певица и ее бессменный продюсер Игорь Матвиенко.
На праздник к юбилярше пришла ее верная подруга, актриса Валерия Коженикова.
По словам виновницы торжества, у ее вечеринки не было сценария. "Мы общались, обменивались новостями, пели в караоке", – перечислила артистка.
Виктория Дайнеко и ее коллега по цеху Юлия Паршута.
На огонек к юбилярше заглянул и Марк Тишман.
"Один из самых приятных моментов – разбор подарков дома. Могу сказать, что друзья учли все мои пожелания", – поделилась радостью довольная именинница.
Любимица звездных модниц, модельер Анастасия Задорина.
У стройной и фигуристой Юлии Паршуты платье хоть и не прозрачное, но тоже очень смелое.
Тишман трогательно поздравил подругу с Днем рождения.
Юбилей Дайнеко посетили солистки группы "Фабрика" Саша Попова и Александра Савельева.
Именинница и ее гости веселились до упаду.
Была на вечеринке и певица Саша Балакирева.
Так как Дайнеко – аллергик, торт для нее сделали без глютена.
"Самый лучший мой День Рождения за все эти чудесные 30 лет! Не устану благодарить всех и каждого!" – написала в соцсетях после праздника Вика.

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