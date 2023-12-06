"Осталось в прошлой жизни": Матвиенко отказался возглавить очередную "Фабрику звезд".

Телеканал ТНТ объявил о скором запуске "Фабрики звезд". Уже даже кастинги по всей стране состоялись. Но есть ли шанс реанимировать популярный некогда проект?

"Яндекс Музыка" подвела и итоги года и раздала награды лучшим исполнителям. Во МХАТе им. Горького на грандиозной церемонии собрались все сливки музыкальной индустрии. Среди звездных гостей был композитор и продюсер Игорь Матвиенко, которому мы благодарны за группы "Любэ" и "Иванушки".

В 2002 году он был продюсером и руководителем нашумевшего музыкального проекта Первого канала "Фабрика Звезд-1", а в 2004 — "Фабрики Звезд-5". Из участвовавших там артистов он позже собрал группы "Фабрика" и "Корни". А в качестве сольных исполнителей с ним стали работать такие бывшие "фабриканты" как Виктория Дайнеко, Ирсон Кудикова, Сати Казанова, Михаил Гребенщиков.

"Шанс производить хорошие музыкальные программы есть всегда, – ответил Матвиенко на вопрос "Дни.ру" о возможности выстрелить новой "Фабрике звезд". – Если будет сделано хорошо, то и зрителям проект зайдет".

Но вот стать продюсером новой "Фабрики" на канале ТНТ 63-летний Игорь Матвиенко категорически отказался. "Нет! Это осталось в прошлой жизни!" – объяснил он нежелание заниматься этим проектом снова. Ведь дважды в одну реку не войти, как известно.