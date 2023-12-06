Кожевникова показала честное фото после четвертых родов

Мария Кожевникова опубликовала в личном блоге реальный снимок из роддома.

За последние 10 лет карьера знаменитой актрисы претерпела серьезные изменения. Она отошла от образа блондинки Аллы из сериала "Универ", с которым ее долгое время ассоциировали, проявила свой талант в других работах и даже преуспела в политике. Кроме того, Мария Кожевникова построила счастливую семью и четыре раза стала мамой.

В 2013 году артистка вышла за бизнесмена Евгения Васильева. Спустя год у пары родился сын Иван, затем на свет появился Максим, а спустя пару лет – Василий. Теперь поклонники вновь поздравляют свою любимицу с пополнением. Ранее "Дни.ру" писали о том, что знаменитость родила четвертого сына.

В конце ноября младшему наследнику актрисы исполнилось два месяца. Однако показывать лицо малыша и раскрывать его имя Мария Кожевникова пока не готова. Зато звезда с удовольствием откровенничает с подписчиками о личном опыте материнства. Накануне она показала в блоге честное фото после четвертых родов.

На снимке, который опубликовали Teleprogramma.pro, актрису запечатлели в роддоме с малышом на руках. Лицо ребенка новоиспеченная мама прикрыла смайликом, а вот свою фигуру скрывать не стала. Мария Кожевникова уточнила, что своим реальным снимком хочет поддержать женщин, которые не выглядят идеально после родов.

"А то посмотришь соцсети и думаешь, если не знаешь, как это делается, ну как так, все без живота и с весом условно 50 кг", – написала артистка.

Звезда сериала "Универ" призвала подписчиц не переживать, если беременность и роды лишили их стройных форм. Как заявила Мария Кожевникова, прежнюю фигуру всегда можно вернуть или же оставить такой, какая она есть.