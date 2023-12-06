Возраст берет свое: Пугачевой стало плохо на прогулке

74-летняя женщина, несмотря на невероятную энергию, видимо, испытывает проблемы со здоровьем. Накануне стало известно, что Алле Борисовне стало плохо в магазине. Рассказываем, что произошло с Пугачевой.

Примадонна отечественной эстрады уже давно не радует российских поклонников выступлениями на сцене. Сейчас немолодая женщина сконцентрирована на семье. В браке с иноагентом она воспитывает двоих детей. Алла Пугачева никак не может определиться с местом проживания. Сначала певица с юным мужем и младшими наследниками жила в Латвии, затем переехала в Израиль, откуда позже направилась на средиземноморский остров, пишет телеканал "360".

Прогуливаясь по Кипру, Алла Пугачева решила уделить время покупкам. Во время выбора вещей немолодой женщине стало плохо, сообщает "Царьград". Она обратилась к продавцу за помощью, жалуясь на то, что "очень болят вены". Очевидцы отмечают, что выглядела Примадонна не очень хорошо. От предложения вызвать медиков отказалась. Женщину сопровождали помощник и водитель, поясняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Возраст берет свое? У Пугачевой проблемы со здоровьем? Достоверные ответы на эти вопросы может дать только сама Алла Борисовна. При этом 74-летняя женщина крайне неохотно общается с представителями прессы. В России сейчас бывает редко. Весной она прибыла на родину для того, чтобы проводить в последний путь своего близкого друга Валентина Юдашкина. Осенью же потребовалось личное присутствие для решения ряда административных вопросов.

Напомним, что молодой муж Аллы Пугачевой Максим Галкин* внесен Минюстом РФ в список лиц – иноагентов, уехал из страны вместе с семьей. Пока о скором возвращении на родину ни он, ни его супруга не говорили.