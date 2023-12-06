Для наследства или из-за любви: вдова Грачевского собралась рожать от покойного мужа

Екатерина Белоцерковская ранее заявляла, что не рассматривает других мужчин. Она по-прежнему любит Бориса Юрьевича, несмотря на его скоропостижную гибель в начале 2021 года.

Вдова Бориса Грачевского осталась без наследства знаменитого мужа. С ребенком на руках женщина вынуждена, буквально, выживать. Не так давно 38-летняя Екатерина Белоцерковская заявила о желании родить дочь от покойного супруга.

Биологический материал создателя "Ералаша" заморожен в израильской клинике. Известно, что семя заморожено на 20 лет. За эти годы вдова может им воспользоваться, чтобы родить еще одного ребенка. Напомним, что в 2020 женщина родила Борису Юрьевичу сына Филиппа. Ребенок не унаследовал многомиллионные активы Грачевского.

"Пятый канал" уточнил у адвоката Сергея Жорина, сможет ли вновь рожденный ребенок претендовать на наследство покойного отца. Все же Екатерина решилась рожать из-за наследства или из-за любви?

"Отечественное законодательство четко обозначает: дети, зачатые после смерти наследодателя, не имеют права на наследство", – пояснил специалист.

Борис Грачевский ушел на 72-м году жизни. Немолодой мужчина, несмотря на старания врачей, не смог справиться с последствиями коронавирусной инфекции. Его не стало в начале 2021 года, с того времени продолжается раздел имущества и активов между бывшими женами и детьми создателя киножурнала.

За свою жизнь папа "Ералаша" был трижды женат. В первом союзе с Галиной Грачевской появились сын и дочь. Во втором браке с Анной Грачевской родилась дочь. Третий брак с Екатериной Белоцерковской подарил миру мальчика. Борьба между наследниками за активы ушедшего режиссера сопровождается чередой взаимных обвинений, разоблачений и скандалов. Точка в судебных процессах пока не поставлена.