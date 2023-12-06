На 30 лет моложе: замужняя Азиза перестала скрывать новый роман

Эпатажная певица, несмотря на солидный возраст, по-прежнему пользуется успехом у мужчин. Азиза раскрыла секрет и рассказала о новом романе с молодым мужчиной.

Певица два года замужем. Первым официальным супругом Азизы стал ресторатор Александро Лортэ. Сейчас мужчина живет в Италии, а его артистка-жена в России. Оказалось, что любовь не выдержала испытание расстоянием. Исполнительница хита "твоя улыбка" призналась "Пятому каналу", что у нее появился молодой поклонник.

59-летняя певица не торопится оформлять официальный развод, но и от ухаживаний симпатичного мужчины отказываться не собирается. Друзья и поклонники заметили, что в последнее время Азиза светится от счастья.

"Имя, фамилию, наверное, называть еще рано, потому что зачем? Есть человек, с которым мне комфортно, с которым мне есть о чем поговорить", – приоткрыла тайну певица.

Мужчине чуть больше 30 лет. Он, по словам Азизы, хорош собой, нежен и внимателен. Поклонник познакомился с певицей оригинально: купил у певицы картину и тут же подарил ее автору. После этого последовала череда свиданий и ухаживаний. Звезда не скрывает, она готова на продолжение романа. Сейчас у них конфетно-букетный период. До интимных отношений дело не дошло. Азиза призналась, ее сковывает наличие официальных отношений с Лортэ. В ближайшее время женщина планирует сообщить о новой влюбленности мужу лично.

Певица не скрывает, что ей не хватает внимания, ласки и личного присутствия мужа. Брак на расстоянии, оказался, провальной затеей. Азиза не раз приглашала Александра переехать в Россию навсегда, тем более мужчина – уроженец Липецка. Лортэ возвращаться на родину не хочет. Весной пара обвенчалась, но, очевидно, семейному счастью это не помогло.