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Среда 6 декабря

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Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой

Много обиды: почему Кристина Асмус не может помириться с мамой
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Экс-супруга Гарика Харламова не скрывает факта конфликта с собственной матерью. В чем причины произошедшего и есть ли перспектива улучшения взаимоотношений? На вопросы ответила психолог.

35-летня артистка несколько месяцев назад призналась, что у нее нет нормального общения с матерью. Конфликт в семье существует давно. Кристина Асмус не знает, как его разрешить. При этом женщина понимает, что ей нужна мама, а маленькой дочери – бабушка. Психолог Екатерина Корендясева рассказала изданию "Страсти", есть ли перспектива нормализации атмосферы в семье.

Кристина обижена на мать из-за конфликтов, которые случались в детстве, насилия и даже признаний о тайне рождения. Якобы, девочка появилась на свет ради двухкомнатной квартиры. Психолог предполагает, что артистка не в состоянии самостоятельно справиться с грузом ответственности за отношения в семье, поэтому вынесла все происходящее в публичное поле. Не исключено, что Асмус внутри осталась девочкой, которую разрушает отсутствие родительской любви и много обиды.

Мать маленькой Кристины считала, что подросшая дочь должна работать в магазине. Психолог не исключает. что все карьерные высоты, достигнутые артисткой, способ доказать родительнице собственную значимость. Перспектива оптимизации отношений актрисы с матерью есть. На конструктивный разговор должны быть настроены обе стороны.

"Если им удавалось годами не общаться, думаю, с обеих сторон преобладает гордыня", — заключила психолог.

Кристина Асмус стремится наладить отношения. Шаги должны быть сделаны с двух сторон. Хочется надеяться, что произошедший конфликт мама и дочь расценят как опыт и не повторят его. Актриса вновь обретет мать, а маленькая дочь от брака с Харламовым – любящую бабушку.

6 декабря 2023, 04:49
Кристина Асмус. Фото: © Pavel Kashaev\ Global Look Press /www.globallookpress.com
Страсти✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Счастливая Асмус в траурном платье появилась на открытии Московского международного кинофестиваля

Певица Margo. Фото: Пресс-служба
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: пресс-служба

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