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Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников

Пришел закат: Наташа Королева разочаровала поклонников
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Певица уже не молода, но по-прежнему задорна. Она часто исполняет любимые хиты, но с новыми песнями Наташе Королевой пока не везет.

50-летняя певица пытается напоминать о себе новыми песнями. Пока поклонники не готовы воспринимать их, обожая вечные хиты: "Желтые тюльпаны", "Маленькая страна" и "Подсолнухи". Наташа Королева принимает участие в сольных и сборных концертах. Накануне артистка опубликовала на личной странице в социальной сети отрывок нового сингла под названием "Ой, Наташа". Подписчики признались в комментариях, что разочарованы, пишет женский журнал Клео.ру.

"Песни не те. Как Николаев не стал вкладываться, так и пришел закат", – поделился в сети впечатлением поклонник Королевой.

Другие подписчики поддержали высказывание. Людям очевидно, что из композиций певицы пропал задор и легкость. не исключено, что подобное стало следствием работы с другими композиторами. Игорь Николаев умеет создавать хиты. Напомним, что ранее музыкант и певица были в браке. Их союз сравнивали со сказкой про Золушку.

Игорь Николаев увидел 16-летнюю Наташу во время прослушивания. Девушка мгновенно покорила мужчину. Он открыл перед ней двери и в свое сердце, и на эстрадную сцену. С 1990 года Королева постоянная участница фестиваля "Песня года". Ежегодно на экранах телезрители видели клипы, снятые для певицы. После развода с Игорем Николаевым в 2001 году карьерный рост остановился. Новым мужем певицы стал танцор Сергей Глушко. В браке родился сын Архип. Сейчас юноше уже 21 год и он строит собственную семью с провинциальной стриптизершей.

Наташа Королева стала автором трех книг, записала несколько десятков песен и снялась в кино, клипах и ТВ-шоу.

6 декабря 2023, 04:09
Наташа Королева. Фото: © Komsomolskaya Pravda\ Global Look Press /www.globallookpress.com
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Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина и Николай Караченцов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Эльперин и Людмила Порывай. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Людмила Поргина. Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Людмила Порывай и Наташа Королева. Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/www.globallookpress.com

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