Николай Басков рассказал о финансовых трудностях из-за ремонта. Певцу пришлось брать кредит.

3 декабря прошла XI церемония вручения Народной премии "Звезды "Дорожного радио" в Санкт-Петербурге. В Ледовом дворце северной столицы звезд российской сцены встречали 9000 зрителей, а трансляцию мероприятия посмотрели более трех миллионов человек. На сцену вышли легенды отечественной сцены – Филипп Киркоров, SHAMAN, Николай Басков, Татьяна Буланова, Слава, Зара, Игорь Николаев и другие звезды российского шоу-бизнеса.

В кулуарах премии светскому обозревателю "Клео.ру" удалось пообщаться с "золотым голосом России" – Николаем Басковым. Народный артист России признался, что работает в режиме нон-стоп. Как выяснилось, певец сейчас весь в заботах – занимается улучшением своих жилищных условий. Из-за высокой стоимости стройматериалов пришлось пойти на крайние меры: Басков был вынужден взять кредит на дорогостоящий ремонт.

Николай Басков добавил, что по этой причине будет работать в новогоднюю ночь: у артиста запланировано выступление в Дубае. При этом, Басков отметил, что ремонт у него на контроле и похвастался, что использует российские комплектующие. В то время как многие его коллеги уже понесли большие траты из-за системы "умный дом".

Сумму, потраченную на ремонт, Николай Басков не озвучил. Певец признался, что счет деньгам в этом вопросе не ведет.