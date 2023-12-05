Алкоголь не виноват: врач назвал причину пугающей худобы Волочковой

Поклонники часто критикуют фигуру Анастасии Волочковой и винят в ее худобе вредные привычки. Специалист опроверг это мнение, назвав реальную причину.

Не секрет, что знаменитая балерина всегда отличалась стройностью. Однако в последнее время телосложение звезды не столько восхищает ее фанатов, сколько пугает. Некоторые считают, что блондинка стала чересчур худой и истощенной, и списывают это на якобы нездоровый образ жизни. Психиатр и нарколог Василий Шуров рассказал, что происходит с Анастасией Волочковой на самом деле.

В беседе с Пятым каналом специалист опроверг популярное мнение о том, что в худобе звезды виноват алкоголь. Врач объяснил, что фигура танцовщицы напрямую взаимосвязана с родом ее деятельности. Как отметил эксперт, подобный тип фигуры свойственен всем артистам балета.

"Все, кто занимается балетом, у них практически анорексия. Они очень стройные. Там условие – крайне легкий вес", – назвал причину пугающей худобы Волочковой врач.

Впрочем, наличие вредных привычек в жизни знаменитости нарколог не исключает. По предположению специалиста, у звезды третья стадия алкоголизма. Однако связь между пагубной привычкой и стройными ногами, как уточнил он, абсолютно исключена. Василий Шуров отметил, что на фигуру балерины могут влиять особенности метаболизма или питания, но никак не вредные привычки.

"Анастасия такая всегда была", – заключил эксперт.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Анастасия Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Сергею Лазареву.