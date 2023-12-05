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Вторник 5 декабря

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Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова

Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова
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Многие артисты поют под "плюсовую" фонограмму. Особенно это касается сборных концертов, когда идет телевизионная съемка. Но как они звучат без отшлифованной звукорежиссером в студии записи, где на месте все ноты?

"Не все артисты умеют петь "вживую", это очень сложно, – признавался "Дни.ру" Митя Фомин. – И не все зрители хотят слышать артиста так, как он звучит на самом деле. Плюс технически иногда площадки даже в крупных городах не предполагают быстрой подстройки под каждого исполнителя. А если идет телевизионная или радийная запись, то всем и вовсе рекомендуется петь под "плюсовую" фонограмму", чтобы у зрителей было идеальное восприятие".

"Я нередко пел под фонограмму, – признавался "Дни.ру" Иосиф Кобзон перед смертью – Но только когда этого требуют технические условия выступления. Например, фонограмма нужна при записи на телевидении, почти всегда необходима при выступлении на сцене Кремлевского дворца. Но тут важно понять одну вещь. Когда артист записывает песню, он находится в определенном физическом и моральном состоянии. Повторить это состояние невозможно. Мастер пения под фонограмму – Соня Ротару. Она гениально попадает в записанную ранее песню – будет стоять рядом с вами, но никогда не узнаете, что она поет под "плюс".

И вот сейчас появилась запись реального голоса Филиппа Киркорова. Он закрывал большой концерт "Звезды "Дорожного радио" на сцене Ледового дворца Санкт-Петербурга. После премьеры дуэта с Жасмин "Личное тело" он спел два своих старых хита – "Единственная" и "Дива". Причем принципиально пел без "фанеры", чтобы показать свой диапазон и всех поразить.

Надо заметить, что без фонограммы король российской эстрады звучит отлично. Его диапазон можно оценить в 3 октавы — от соль нижнего регистра до до диез верхнего. У него сильный голос – лирический баритон. Киркоров восхищает необычной голосовой гибкостью и способностью чувствовать каждую ноту.

О том, что он поет "вживую" можно было догадаться по тому, что артист лихо сымпровизировал и заменил несколько слов в песне "Дива": "Мир у у ног, цветы овация, что ни роль, а Киркоров – все еще сенсация!"

И ведь он прав! Король Филипп даже в 56 лет не перестает удивлять, восхищать и радовать нас, его народ.

5 декабря 2023, 15:35
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

От афрокос до седых кудрей: самые эффектные прически Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: youtube.com
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress
Филипп Киркоров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress

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