Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве

Агата Муцениеце рассказала, каким было ее первое впечатление от российской столицы.

Уже больше 10 лет артистка активно строит карьеру в российском кино и практически не сходит с экранов. Пожалуй, сегодня ее можно смело назвать одной из самых востребованных и узнаваемый актрис нашей страны. Поэтому сложно представить, что когда-то Москва была для Агаты Муцениеце совершенно чужим и пугающим городом.

Как известно, бывшая жена Павла Прилучного родилась и выросла в столице Латвии. Свою родину звезда покинула в 2008 году, чтобы учиться и заниматься творчеством в России. Для многих период переезда становится самым волнующим и счастливым в жизни. Однако артистка, как оказалось, подобными эмоциями похвастаться не могла.

В интервью Светлане Бондарчук актриса вспомнила первый год жизни в Москве и рассказала о своих впечатлениях. Агата Муцениеце поделилась, что переезд дался ей нелегко. Будучи 19-летней девушкой, она приехала в российскую столицу из Риги и буквально ужаснулась. Город показался брюнетке слишком многолюдным и наполненным хаосом.

"Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год", – призналась Муцениеце.

К счастью, вскоре первые негативные впечатления скрасила веселая студенческая жизнь. Знаменитость рассказала, что во время учебы во ВГИКе вовсю крутила романы и наслаждалась вниманием молодых людей. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным.