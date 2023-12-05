Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве

Буланова объявила о смене фамилии Тесты 87-летняя Дружинина поразила красотой Игры Сонник

Топ новостей недели

Танцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцомТанцевали и держались за руки: 16-летнюю дочь Началовой сняли с известным певцом Волочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке ЛазаревуВолочкова жестко ответила убежавшему от нее на красной дорожке Лазареву Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с ПрилучнымМуцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети Пугачева провела День матери в чужой стране без семьи: как ее поздравили дети

Лента новостей

Вторник 5 декабря

15:35Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова 15:08Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве 14:38Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен 14:09Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом 12:4115-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем 11:43Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен 09:30Роскошь императора: Басков назвал самый желанный подарок для себя на Новый год 07:4748-летний Шура раскрыл свои планы на Новый год 07:13Ушла еще одна звезда: скончался актер из фильма "Возвращение мушкетеров" 06:37Возможности нет: Елена Блиновская погрязла в долгах 05:46Внушает ужас: "Слово пацана" (18+) проверят в СК и РКН 05:00Потрясающе: Владимир Машков принимает поздравления после нового назначения 04:30"Большой риск": Названа главная ошибка при подготовке к Новому году 04:04Три правила подготовки автомобиля к работе снежной зимой 02:57Ужасно: Наталья Штурм "прошлась" по внешности гламурных красоток 01:14Шум в ушах сигнализирует о развитии этой тяжелейшей болезни 00:53Обязательно должны быть в рационе: ТОП-3 ферментированных продуктов 17:15Суровые, но справедливые: кто из знаменитостей воспитывает детей в строгости 16:18Нагрянут люди из прошлого: гороскоп для Весов на декабрь 2023 от астролога Шимко 15:41Понурые и без Галкина*: Пугачеву сняли в кипрском кафе вместе с детьми 14:37Слегла после "Песни года": Кудрявцева вышла на связь с тревожным сообщением 13:10Декабрь откроет новые возможности: прогноз для Скорпионов от астролога Шимко 13:05Больше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте 12:25Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Дев в декабре 2023 года 12:22Народ разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде 10:49Заменит Басту: обнародовано имя нового наставника шоу "Голос" 10:20Гороскоп от астролога Шимко: что ждет Львов в декабре 2023 года 08:51Названы эффективные способы избавления от кашля 08:26"Хотел уйти поскорее": вскрылась правда о последних днях жизни Леонида Куравлева 07:28Снова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы 05:26Вспышки детской пневмонии фиксируются по всему миру 04:50Леус: снегопад в Москве побил рекорд 1980 года 04:20Отправила мать в больницу: Боня объяснила мотивы странного поступка 02:53На правду не обижаются: Лазарев оценил талант запевшей Кудрявцевой 01:55Вовсе не удивительно: "Фабрика" высказалась о хите Кати Лель 01:22Назван способ минимизировать риск развития ранней деменции 00:58Четыре правила для любителей фастфуда: как есть и не вредить здоровью 00:48"Фигней заниматься": Иванов из "Рондо" уговаривает SHAMAN не шалить рукой в ванной 00:00Первые кадры встречи: появление Пугачевой в Питере оказалось подарком Киркорову 18:51"Я – подкаблучник": Буйнов рассказал о самой желанной женщине в его жизни 17:4593-летний Краско объявил о желании жениться на молодой сиделке 17:11Как перестать упускать возможности: психологические практики принятия решений 15:5278-летний Юрий Антонов заговорил о личном: Секс у меня каждый день 14:39Как улучшить концентрацию и справиться с прокрастинацией: рассказывает эксперт 13:41Баста попал в ДТП после концерта: подробности 11:35Киркоров назвал причину отсутствия у Леонтьева эстрадного титула: Все расхватали 11:33Что вы не знали о пластике груди: 10 фактов от хирурга 02:42 Shaman появился на "Песне года" с муляжом "ядерного" чемоданчика 19:06Татьяна Васильева рассекретила страсть к досугу с незнакомцами в юности 18:09Как управлять своим внутренним состоянием и достичь душевного равновесия?
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве

Приехала из Риги и ужаснулась: Муцениеце вспомнила первый год жизни в Москве
376

Агата Муцениеце рассказала, каким было ее первое впечатление от российской столицы.

Уже больше 10 лет артистка активно строит карьеру в российском кино и практически не сходит с экранов. Пожалуй, сегодня ее можно смело назвать одной из самых востребованных и узнаваемый актрис нашей страны. Поэтому сложно представить, что когда-то Москва была для Агаты Муцениеце совершенно чужим и пугающим городом.

Как известно, бывшая жена Павла Прилучного родилась и выросла в столице Латвии. Свою родину звезда покинула в 2008 году, чтобы учиться и заниматься творчеством в России. Для многих период переезда становится самым волнующим и счастливым в жизни. Однако артистка, как оказалось, подобными эмоциями похвастаться не могла.


В интервью Светлане Бондарчук актриса вспомнила первый год жизни в Москве и рассказала о своих впечатлениях. Агата Муцениеце поделилась, что переезд дался ей нелегко. Будучи 19-летней девушкой, она приехала в российскую столицу из Риги и буквально ужаснулась. Город показался брюнетке слишком многолюдным и наполненным хаосом.

"Люди куда-то все бегут, едут, делают, нет какого-то четкого графика. Мне было ужасно тяжело первый год", – призналась Муцениеце.

К счастью, вскоре первые негативные впечатления скрасила веселая студенческая жизнь. Знаменитость рассказала, что во время учебы во ВГИКе вовсю крутила романы и наслаждалась вниманием молодых людей. А ранее "Дни.ру" писали о том, что Агата Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным.

5 декабря 2023, 15:08
Агата Муцениеце. Фото: Artem Sobolev / news.ru / www.globallookpress.com
YouTube-канал "Света вокруг света"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Леди за рулем: 5 звезд-автолюбителей российского шоу-бизнеса

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Оксана Самойлова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Лера Кудрявцева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

По теме

Агата Муцениеце решила избавиться от фамилии Прилучная после свадьбы

Муцениеце показала, как выглядела до свадьбы с Прилучным
Агата Муцениеце

Агата Муцениеце латвийская и российская актриса, модель

Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова

Без фонограммы: появилась запись реального голоса 56-летнего Киркорова
Многие артисты поют под "плюсовую" фонограмму. Особенно это касается сборных концертов, когда идет телевизионная съемка. Но как они звучат без отшлифованной звукорежиссером в студии записи, где на месте все ноты? "Не все артисты умеют петь "вживую", это очень сложно, – признавался "Дни.

Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен

Александр Мохов рассказал о судьбе троих сыновей от разных жен
Театр на Трубной готовится к очередной громкой премьере. 13 декабря здесь представят невероятной красоты спектакль "Безумные влюбленные" по пьесе Лопе де Вега в постановке Максима Иванова и Марины Ведяскиной. В роли капитана Бернардо на этой сцене дебютирует прославленный актер и режиссер Александр Мохов. "Как говорил мой учитель Олег Табаков, я чувствую себя лет на 25-30 максимум, но когда подходишь к зеркалу, то думаешь: "Боже мой!" – смеется 60-летний Александр Мохов.

Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом

Не откладывайте на 1 января: Хакамада дала наставление народу перед Новым годом
В новом ролике Ирина Хакамада порассуждала о странной традиции, которой придерживаются многие россияне. Ирина Муцуовна входит в число тех немногих знаменитых людей нашей страны, к которым прислушиваются практически все без исключения.

15-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем

15-летний брак рухнул: Катя Лель тайно развелась с мужем
СМИ утверждают, что Катя Лель расторгла союз со своим супругом еще несколько месяцев назад. За последние несколько недель творчество певицы обрело новую волну популярности.

Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен

Кто будет вести "Голубой огонек-2024": названы пять известных имен
Состав ведущих главного новогоднего шоу больше не секрет. В Сети раскрыли, кто будет радовать зрителей в ночь с 31 декабря на 1 января. Через считанные дни россияне будут сидеть за праздничным столом, встречая год Зеленого Деревянного Дракона.

Выбор читателей

04/12ПндСнова в путь: Пугачева с семьей опять пакуют чемоданы 04/12ПндБольше не Буланова: певица официально объявила о перемене фамилии в паспорте 04/12ПндПервые кадры встречи: появление Пугачевой в Питере оказалось подарком Киркорову 04/12ПндНарод разинул рты: Долина вышла в люди в необычном виде 04/12ПндСлегла после "Песни года": Кудрявцева вышла на связь с тревожным сообщением 04/12ПндЗаменит Басту: обнародовано имя нового наставника шоу "Голос"